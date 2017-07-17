الهلال يرفض بيع بوناتيني بسبب!

المواطن ـ محمد سلام

أفادت مصادر مُطلعة أن إدارة نادي الهلال رفضت عرضًا تلقته في الأيام الماضية لبيع ما تبقى في عقد المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني؛ وذلك بسبب ضعف المقابل المادي.

وأشارت إلى أن العرض جاء عن طريق وكيل أعمال اللاعب، لكنه كان أقل من القيمة المالية التي تريد إدارة الهلال الحصول عليها، مُبينةً أنه وعلى الرغم من تواجد بوناتيني مع الفريق في معسكر النمسا، إلا أنه خارج حسابات الهلال في الموسم المقبل.

هذا وكانت إدارة الهلال قد أنهت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إجراءات ضم المهاجم السوري عمر خريبين، والمهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس، وهو ما يُضعف من فرص استمرار ليو مع الزعيم خلال الموسم المقبل.