الهلال يوافق على انتقال ناصر الشمراني إلى الشباب

المواطن ـ محمد سلام

وافقت إدارة نادي الهلال على انتقال المهاجم ناصر الشمراني إلى ناديه السابق الشباب، مقابل ثمانية ملايين ريال تُسدد على دفعة واحدة.

وجاءت الموافقة بعد مفاوضات امتدت لوقت ليس بالقصير، بين إدارتي الهلال والشباب، واشترطت الإدارة الهلالية تسلم المبلغ دفعة واحدة من النادي الشبابي، وهذا الأمر الذي أخّر الاتفاق بين الطرفين.

وكان ناصر الشمراني قد دخل ضمن اهتمامات العديد من الأندية للظفر بخدماته خلال الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية فترة إعارته من الهلال إلى العين الإماراتي.

ودخل “الزلزال” ضمن اهتمامات أندية عدة، من بينها الاتحاد والفيحاء والشباب، لكن ظروف العميد ومنعه من التسجيل، وحداثة تجربة ممثل المجمعة، جعلت الشمراني قريبًا أكثر من ناديه السابق الشباب، لاسيما مع ارتباط مدرب الشباب سامي الجابر بعلاقة قوية مع هداف الدوري السعودي السابق في 5 مناسبات.