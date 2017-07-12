الهلال يُعلن برنامج المباريات الودية في النمسا

المواطن ـ محمد سلام

أجرى فريق الهلال صباح اليوم الأربعاء حصته التدريبية الأولى في معسكره بالنمسا، تحت إشراف المدير الفني رامون دياز، حيث طبق الجهاز الفني عددًا من التدريبات البدنية، وتدريبات قوة التحمل.

وفرض الجهاز الفني لفريق الهلال تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تدريبات التسلم والتسليم، اختتمها بالجري، وذلك بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للنادي.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع “تويتر” برنامج المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكر النمسا التحضيري للموسم الجديد، حيث يلعب أمام سبيتال النمساوي يوم الجمعة 21 يوليو، ثم ضد بنيڤيتو الإيطالي الثلاثاء 25يوليو، وأخيرًا مباراة أمام إيتيمز التركي يوم الأحد 30 يوليو.