اليوسف: إسناد تنفيذ الأحكام والقرارات لأمراء المناطق دليل اهتمام ولاة الأمر بالقضاء

المواطن - الرياض

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالتوجيه الصادر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أدام الله توفيقه- والمتضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ.

وقال رئيس الديوان: إنّ هذا التوجيه الصادر دليلٌ واضح على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد -وفقهم الله- بمرفق القضاء ، والحرص التام على تنفيذ أحكامه، وعدم المساس بها، أو التأخير في تنفيذها .

وأبان د.اليوسف أن التوجيه السامي الكريم جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطة بأمراء المناطق ؛ ذلك أنه وفي حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن ، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها بعد الفصل فيها قضاءً.

كما أكد أنه بهذا التوجيه الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – فقد أصبحت كافة الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، لازمٌ تنفيذها من خلال إمارات المناطق؛ مما يؤكد الرؤية الواضحة ذات المضامين السامية الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة ، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة؛ استشعاراً لقيمة أحكام القضاء وحرصاً على إنهاء ما تقرره وتفصل فيه.

واختتم رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يعينه ويبارك في جهوده ومساعيه، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته، وأن يحفظ على بلادنا الأمن والرخاء والاستقرار تحت راية التوحيد والعدل.‎