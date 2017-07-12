اليوم.. الطائف سما تُطلق مهرجان زي زمان 2

المواطن - الطائف

تُطلق شركة الطائف للاستثمار والسياحة “الطائف سما”، اليوم, النسخة الثانية من مهرجان زي زمان بمنتجع الكر الترفيهي, وذلك بالتزامن مع انطلاق مهرجان صيف الطائف وذلك بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية في المحافظة ضمن برنامج فعالياتها لصيف الطائف 38 .

ويشمل المهرجان، الذي يقام للعام الثاني على التوالي، العديد من الفعاليات النوعية التي تحكي الماضي وتنقله كما هو لأبناء العصر الحديث, كما يشتمل المهرجان على عروض للحِرَف القديمة والألعاب الشعبية والمأكولات والفلكلور الشعبي بالإضافة إلى المسابقات والعادات المجتمعية القديمة التي يحن لها كثير من الناس، إلى جانب مشاركة للأسر المنتجة وبعض مشاركات الشخصيات الاجتماعية كعمدة الحارة والعسة والسقا والعديد من الفعاليات ذات الطابع التراثي.