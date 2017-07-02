اليوم.. بدء استقبال طلبات القبول في جامعة جازان

المواطن - الرياض

تبدأ جامعة جازان، اليوم الأحد، استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 1438/1439هـ عبر البوابة الإلكترونية ، ويستمر حتى 12 شوال لطلاب المنح الداخلية بينما ينتهي التقديم للطلاب السعوديين في 19 من ذات الشهر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة جازان الدكتور بركات بن حمود مكرمي، أن القبول سيكون إلكترونيًا ولا يحتاج إلى إرسال الوثائق بالطريقة التقليدية.

ودعا مكرمي الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على المقاعد المتاحة للقبول إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للاطلاع على خطة القبول لهذا العام.

وبين أن هناك بعض الكليات التي تشترط مقابلات وكشف طبي لذا ينبغي على المتقدمين مراجعة جميع الشروط العامة والخاصة الموضحة في خطة القبول.

وأضاف عميد القبول والتسجيل في جامعة جازان أنه تم تدشين نظام الدعم الفني للقبول ليقوم بالرد على استفسارات الطلاب و الطالبات خلال مرحله القبول على مدار ٢٤ ساعة، حيث لا يحتاج المتقدم إلى زيارة عمادة القبول والتسجيل، مفيداً أن العمادة حددت الرابط التالي لتقديم طلبات القبول (هنا).