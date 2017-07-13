انتشال عاملين سقطا في غرفة صرف صحي في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط:

استخرج الدفاع المدني في عسير، عاملين سقطا في غرفة صرف صحي، أثناء أعمال الصيانة، وتم نقلهما للمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أنه عند الساعة 13:49 من مساء اليوم الخميس، باشر مدني خميس مشيط بلاغًا عن سقوط عاملين من جنسية آسيوية تابعين لإحدى المؤسسات الوطنية القائمة بأعمال صيانة أنابيب ومواقع الصرف وذلك داخل غرفة صرف صحي مرتبطة بخط تصريف ذات فوهة خرسانية يبلغ قطرها 80 سم وارتفاع يصل إلى 3 أمتار والواقعة بحي الخالدية الحزام الدائري بخميس مشيط خلال قيامهما بأعمال الصيانة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ باشرت استخراجهما من الموقع وهما بحالة إعياء وإجهاد وتم نقلهما للمستشفى بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر لتلقي العلاج وصحتهما مستقرة حاليًا.