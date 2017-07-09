انحياز الجماهير بالدوحة للمطالب العربية يعكس إدراكها لمخاطر دعم قطر للإرهاب

المواطن - الرياض

لفت الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي السابق، إلى أن الشيء الجميل في الأزمة القطرية، هو موقف الجماهير في الدوحة التي انحازت إلى مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي يعكس تفهم هذه الجماهير لما عانته المنطقة جراء رعاية الدوحة للإرهاب.

وقال خلفان في تغريدة له على موقع “تويتر”: “رب ضارة نافعة الشيء الجميل في الأزمة القطرية أننا لما بدأنا نناشد الجماهير القطرية بالخروج عن طاعة الحكومة حست بمرارة الأمر وقسوته”.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات متتالية مخاطبًا الجماهير القطرية: “عرفتم الآن أن هذه الدعوة صعبة.. مارستموها تجاه الآخرين سنوات طوالاً ولم تستطيعوا سماعها في تغريدة”.

وختم خلفان بقوله: ” نظام المخلوع حمد يجب أن يُنهى ويصبح مناطًا بزعامة آل ثاني الحكماء”.