انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم 39 محرم المقبل

المواطن - واس

تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 39 في السابع عشر من محرم 1439هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة .

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أنَّ العناية الخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بهذه المسابقة القرآنية الدولية العريقة، فيها تأكيد على الاهتمام بمصادر الشريعة، وتأتي استمراراً للسير على النهج القويم المؤصل من كتاب الله تعالى، وتأكيداً على الأصول الثابتة التي تنطلق منها هذه البلاد المباركة، المبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وبين أن المسابقة الدولية تسهم في احتواء الشباب من شتى بقاع الأرض، وتحفزهم على حفظ كتاب الله تعالى، الذي يقيهم – بإذن المولى سبحانه – من الانحرافات العقدية، والسقطات الفكرية، وتوجههم نحو الوسطية والاعتدال ، مشيراً إلى ما تميزت به المسابقة من شرف مكانها، وقدسية أرضها، وسمو مناسبتها، وحرمة زمانها، حيث تقام في مكة المكرمة، عند الكعبة المشرفة، مهبط الوحي ومهوى الأفئدة، في شهر الله الحرام، الأمر الذي جعل الشباب المسلم يتطلع للمشاركة فيها من مختلف دول العالم.