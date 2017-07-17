انقسام بين جماهير الاتحاد بعد التجديد مع ربيع سفياني!

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مدينة بولتون الإنجليزية توقيع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لعقد احترافي جديد مع اللاعب ربيع سفياني، لمدة عام، بحضور نائب رئيس الاتحاد أحمد كعكي، وتمنت إدارة الاتحاد للاعب كل التوفيق خلال الموسم المقبل، وأن يساهم مع زملائه في تحقيق النتائج المأمولة، لإسعاد جماهير العميد.

من جانبها، انقسمت آراء الجماهير الاتحادية حول مسألة التوقيع مع ربيع سفياني، حيث أكد الكثيرون ضرورة استمرار سفياني مع استحالة التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل قرار منع التسجيل، فيما انتقد آخرون التوقيع مع اللاعب، مؤكدين أن مستواه لا يؤهله للعب مع الاتحاد، وأنه كان يجب توفير راتبه للمساهمة في تسديد الديون.

ورصدت “المواطن” بعض تغريدات جماهير الاتحاد، عقب التوقيع مع ربيع سفياني، وقال “الشيخ” : “متفائل فيه، راح يكون له بصمة بإذن الله، بشرط إذا أخذ فرصته”.

وغرد “أحمد مسفر”: “أدعو له بالتوفيق في الموسم القادم، وأتمنى تغيير الصورة التي ظهر بها في نهاية الموسم، وقد نعذره من الممكن عدم تأقلمه، ولكن الآن لا عذر له”، فيما أشار “عادل” إلى أن الاتحاد يحتاج جميع اللاعبين حاليا، في ظل منع التسجيل.

وعلى الجانب الآخر، أكد “غرمان الشهري” أن سفياني لن يُفيد الفريق، وقال: “لاعب مكمل لا أقل ولا أكثر”، وسخر “راكان” من مستوى ربيع سفياني بقوله: “والله هذا المفروض يدفع راتبًا للفريق عشان يجددون عقده”، وغرد “عبدالعزيز عبدالله”: “لاعب أقل من عادي والمبلغ لو استثمر في تغطية الديون”.

وأوضح “سعود جريبي” أن ربيع السفياني ليس بطموح الاتحاد، وشدد على أنه لم يكن يتمنى التوقيع معه، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية ظهور اللاعب بمستوى جيد في الموسم المقبل.