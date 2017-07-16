انهيار منزلين في فلوريدا بحفرة ضخمة

المواطن - وكالات

ابتلعت حفرة أرضية في ولاية فلوريدا الأميركية، بدأت في حجم حوض سباحة صغير واتسع، قاربا ودمرت منزلين ودفعت المسؤولين إلى إجلاء السكان من نحو عشرة منازل الجمعة.

وأظهر تسجيل مصور مأساوي منزلا في منطقة لاند أو لايكس شمال تامبا بمقاطعة باسكو، وهو ينهار وتبتلعه الفجوة الأرضية صباح الجمعة.

وقال كيفين غوثري، مسؤول السلامة العامة في المقاطعة، إن الفجوة سرعان ما اجتاحت منزلا وقاربا وأتت على نحو 80 في المئة من منزل آخر.

وبحلول بعد ظهر الجمعة، اتسعت الفجوة الأرضية بعرض 76 مترا وعمق 15 مترا، وهددت بتدمير منزل ثالث، بحسب غوثري.

من جهته، ذكر رئيس هيئة الإطفاء في المقاطعة شون ويتيد للصحفيين أنه لم يكن هناك أي أحد في المنزل، عندما استجابت طواقم الإطفاء لاتصال بشأن انخفاض أرضي تحت قارب في فناء خلفي لمنزل في بحيرة بادغيت استاتس في لاند أو لايكس.

وفي غضون دقائق “انفتحت الفجوة” وسقط القارب بها.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ كلبين خارج المنزل وانتشال بعض الأغراض قبل أن يبدأ المنزل الأول في الانهيار سريعا بالفجوة المتسعة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.