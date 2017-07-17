باريس سان جيرمان لـ”برشلونة”: نيمار مقابل فيراتي و120 مليون يورو!

المواطن ـ وكالات

يعمل برشلونة بشكلٍ مستمر من أجل تعزيز خط وسطه بلاعب باريس سان جيرمان ونجم المنتخب الإيطالي ماركو فيراتي، إلا أن رفض النادي الباريسي يعطل رغبة النادي الكتالوني حتى الآن.

وقدم برشلونة عدة عروض من أجل التوقيع مع فيراتي أبرزها 70 مليون يورو ومن ثم مبلغ مالي بجانب أحد ثنائي الوسط إيفان راكيتيتش وأندريه جوميز.

وفي الجهة الأخرى يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع مهاجم برشلونة نيمار دا سيلفا؛ بحسب ما أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية و”ليكيب” الفرنسية.

وقالت “ليكيب” أن سان جيرمان مستعد للتفريط بفيراتي لبرشلونة بشرط التخلي عن نيمار، حيث عرضت اللاعب الإيطالي بجانب مبلغ مالي يصل إلى 120 مليون يورو مقابل التوقيع مع اللاعب البرازيلي.

ويأتي هذا الحديث بعد تأكيد سبورت على إمكانية رحيل نيمار عن برشلونة بسبب وجوده في ظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجانب رغبة عائلته بالرحيل عن كتالونيا.