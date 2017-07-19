بالأرقام… تعرف على منافسي النصر بالبطولة العربية

المواطن - علي الحمداوي

تنطلق منافسات البطولة العربية للأندية 2017، بالقاهرة خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 فريقاً من الوطن العربي، مقسمين إلى 3 مجموعات، حيث سيتأهل للدور نصف النهائي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وصاحب أفضل مركز ثان.

الهلال والنصر يمثلان المملكة بالبطولة العربية، فالعالمي وقع بالمجموعة الثانية برفقة الفتح الرباطي المغربي، والزمالك المصري، والعهد اللبناني.

في التقرير التالي تستعرض « المواطن»، ما قدمه «الزمالك، الفتح، العهد»، قبل الوقوع في المجموعة الثانية برفقة النصر.

الزمالك

يعتبر المنافس الأقوى للنصر في المجموعة الثانية، وخاصة أنه يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، ولكنه قدم موسماً مخيباً للآمال حيث حل في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وخسر القمة 114 أمام غريمه الأزلي الأهلي، بهدفين دون مقابل وهي نفس نتيجة مباراة الدور الأول.

ودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا 2017 من دور المجموعات، بعدما تعادل في الجولة السادسة والأخيرة أمام أهلي طرابلس الليبي 2-2، ولن يشارك في البطولة موسم 2018، بسبب حصوله على المركز الثالث.

قوانين الاتحاد المصري، تنص على تأهل الأول والثاني بجدول ترتيب الدوري المصري لدوري أبطال إفريقيا، والثالث والرابع، أو الثالث وبطل كأس مصر لبطولة الكونفيدرالية.

الفتح

فشل في المحافظة على لقب دوري الرابطة المغربية المحترفة للموسم الثاني على التوالي، لصالح الوداد البيضاوي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

حل الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة، ليشهد تراجعاً ملحوظاً عن الموسم الماضي، وبفارق 26 نقطة عن الوداد المتوج بلقب رابطة المحترفين.

نجح الفتح في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة الكونفيدرالية «كأس الاتحاد الإفريقي سابقاً» وسيلاقي الصفاقسي التونسي في مواجهة عربية خالصة، لتحديد الصاعد للدور قبل النهائي.

العهد

نجح ممثل لبنان بالبطولة العربية، في الفوز بلقب الدوري المحلي على حساب الصفاء بيروت، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري موسم 2016-2017 برصيد 49 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

يذكر أن النصر حل الموسم المنصرم في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بدوري جميل للمحترفين موسم 2016-2017، في حين توج الهلال باللقب برصيد 66 نقطة، واقتنص الأهلي المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

وخسر النصر نهائي كأس ولي العهد للمحترفين، أمام الاتحاد بهدف دون رد، حمل توقيع المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين الذي توج به الهلال، لينهي العالمي موسم 2016-2017 بدون أي بطولة.