بالأسماء.. الحوثي يحاكم 10 صحافين مختطفين

المواطن - واس

الاختطاف والحبس والتعذيب هو سلاح الحوثيين في مواجهة القوى المعارضة لهم، سواء من الإعلاميين أو من القبائل أو المؤسسات اليمنية التي تناصر الشرعية.

وفي هذا الصدد أحالت ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء اليوم 10 صحافيين مختطفين في سجونها إلى النيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها.

وقال عضو اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان المحامي عبد الرحمن برمان إنه “تم إحالة 10 صحافيين معتقلين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ عامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيدًا لبدء محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية التي يهيمنون عليها”.

وأوضح برمان أن “هؤلاء الصحافيين هم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، هشام اليوسفي، هشام طرموم، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بالغيث، صلاح القاعدي، وحارث حميد”.