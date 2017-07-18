بالأسماء .. الحوثي يعترف بمقتل 4 من قادته ومعنويات الميليشيات في الحضيض

المواطن ـ اليمن

اضطرت الميليشيات الانقلابية في اليمن، إلى الاعتراف بمقتل أربعة قادة ميدانيين من قبائل خولان في جبهة صرواح.

وأعلن المتمرّدون على الشرعية، أنَّ القتلى هم:

محمد صالح الباردة.

علي بن علي أحمد محمد العسيلي الملقب بـ”أبو نجيب”.

حزام صالح الباردة الملقب بـ”أبو صالح”.

نوح محمد أحمد علي الباردة الملقب بـ”أبو سام”.

وتسببت عملية التكتم عن مقتل هؤلاء القادة الميدانيين من أبناء القبائل في صفوف الميليشيات، إضافة إلى ترك جثث بعضهم على الجبهات في إحباط معنويات المقاتلين على الجبهات، وإحجام القبائل عن الدفع بالمزيد من أبنائها للقتال في صفوف ميليشيات الحوثي.