بالأسماء.. سلطان بن سلمان يختار 5 سفراء لذوي القدرات الخاصة

المواطن - الرياض

اختارت جمعية الأطفال المعوقين خمس شخصيات شهيرة، ومؤثرة، ولها إسهامات كبيرة في أعمال الخير تطوعاً ليكونوا سفراء لذوي القدرات الخاصة، وهم: الداعية الشيخ عائض القرني، واللاعب الدولي السابق مدرب نادي الشباب سامي الجابر، والممثل فايز المالكي، والإعلامي أحمد الفهيد، والإعلامية منى أبو سليمان.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، في الخطاب الذي بعثه للسفراء المختارين “حضوركم المتميز كشخصية عامة لها حظوتها وتأثيرها المجتمعي، وحبكم لعمل الخير، وراء اختياركم لتكونوا ضمن نخبة من الشخصيات البارزة، سفراء لذوي القدرات الخاصة في إطار المبادرة الإنسانية التفاعلية للجمعية لتشاركونا في رسم الابتسامة على محيا ذوي القدرات الخاصة وأسرهم، وأضاف: نثق أنكم من خيرة من تسند إليهم.

وكتب سامي الجابر على حسابه في تويتر متفاعلاً مع خبر اختياره : تشرفت باختياري ضمن الشخصيات النخبوية البارزة كسفير لذوي القدرات الخاصة، شكراً للأمير سلطان بن سلمان رائد الأعمال الخيرية، وأضاف: التواجد ضمن هذه المجموعة المتميزة تشريف وفخر، ‫كنا وما زلنا رهن الاشارة لجميع الأعمال الخيرية في وطننا الغالي.

بدوره كتب الإعلامي أحمد الفهيد تغريدة قال فيها : تشرفت بثقة سمو الخُلق، والإنسانية الأمير‫ سلطان بن سلمان واختياره لي ‫سفيراً لذوي القدرات الخاصة.. إنها مهمة تشرح الصدر، وترفع القدر، وتملأ القلب نوراً.

وأضاف: سعدت جدًا بأن أكون ضمن فريق يضم أربعة من المبادرين إلى الخير قولاً وعملاً، وحباً وأملاً، وامتدح أداء جمعية الأطفال المعوقين، بقوله:فخور بالعمل مع‪الجمعيةالتي ساعدت أطفالاً وأسعدتهم عبر سلسلة من الخدمات الطبية، والبرامج التعليمية، والرعاية المتكاملة.

‫وقال الممثل فايز المالكي «هذا أكبر وسام وشهادة لي من سلطان بن سلمان، شكراً لك سيدي وشكراً لكل العاملين بهذا الصرح العظيم الذي يخدم فئة عزيزة وغالية على قلوبنا»، فيما كتبت الإعلامية منى أبو سليمان على حسابها في «تويتر»: «‫تشرفت باختياري سفيراً لذوي القدرات الخاصة،شكراً للأمير ‫سلطان بن سلمان رائد الأعمال الخيرية».