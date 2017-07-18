بالأسماء.. صدور حركة نقل وتكليف 314 مديرًا ووكيلًا للمدارس بالرياض

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حركة نقل وتعيين 314 مديراً ووكيلاً للمدارس التابعة للإدارة.
وشملت الحركة نقل وتكليف 270 قائداً ووكيلاً للمدارس الحكومية، فيما تم ترشيح 44 قائداً للمدارس الأهلية.
ووجه الدكتور المانع قادة المدارس المنقولين أو المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية، علماً بأن إخلاء طرفهم والمباشرة ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم أما وكلاء المدارس فسيكون إخلاء طرفهم والمباشرة عن طريق قادة المدارس.
وفيما يلي أسماء القادة ووكلاء المدارس المكلفين والمنقولين وهم كالتالي:
• حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1438/1439هـ
|م
|الاســــــــــــــــــم
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|1
|ابراهيم محمد موسى شراحي
|قائد
|عمر المختار
|متوسطة
|الغرب
|2
|احمد علي محمد عسيري
|قائد
|الامام ابي حنيفة
|ابتدائية
|الجنوب
|3
|اسامه عبدالرحمن عبدالعزيز التريكي
|قائد
|معهد الامل للصم بالغرب
|ابتدائية
|الغرب
|4
|بندر عبدالرحمن سعد آل تويم
|قائد
|القدس
|ابتدائية
|الغرب
|5
|حمد احمد علي زعلة
|قائد
|سعيد بن المسيب
|متوسطة
|الغرب
|6
|حنش سفير حنش الشمراني
|قائد
|محمد الفاتح
|ثانوية
|قرطبة
|7
|خالد دخيل عبدالرحمن الدخيل
|قائد
|تركي بن عبدالله
|ابتدائية
|الدرعية
|8
|خالد سعد حسين الدخيني
|قائد
|السيرة
|ابتدائية
|الجنوب
|9
|خالد محمد عبدالعزيز الخثران
|قائد
|ابن حبان
|ابتدائية
|السويدي
|10
|خالد محمد عبدالله الحمرين
|قائد
|عبدالرحمن بن القاسم
|ابتدائية
|السويدي
|11
|خالد مريع علي الفرحة
|قائد
|ابن إياس
|متوسطة
|الغرب
|12
|خالد نافع شديد الحربي
|قائد
|القدس
|ثانوية
|الروضة
|13
|رضا دخيل الله ضيف الله القرشي
|قائد
|النجاشي
|ثانوية
|الرائد
|14
|سالم جبان عطوان العنزي
|قائد
|ابن رشيق
|ابتدائية
|الشرق
|15
|سالم محمد حسن القرني
|قائد
|ابي عبدالرحمن السلمى لتحفيظ القرآن
|ابتدائية
|الدرعية
|16
|سعد عبدالله عبدالرحمن الغيث
|قائد
|رافع بن مالك
|متوسطة
|الرائد
|17
|سعود عبدالله زيد الفواز
|قائد
|الملك سلمان بن عبدالعزيز
|ثانوية
|الجنوب
|18
|سلطان عبدالعزيز محمد الفقيه
|قائد
|عمرو بن معاذ
|ابتدائية
|الدرعية
|19
|سلطان محمد ظافر الهاجري
|قائد
|حماد بن ابي حنيفة
|ابتدائية
|الشرق
|20
|سلطان مناع سعيد العمري
|قائد
|الاندلس
|ثانوية
|الشرق
|21
|سلمان فائز سعيد العمري
|قائد
|صلاح الدين الايوبي
|ابتدائية
|الغرب
|22
|سند مبارك سعد الدوسري
|قائد
|جبل الرحمة
|ابتدائية
|السويدي
|23
|شاهر مطر عماش العنزي
|قائد
|العليا
|متوسطة
|الشمال
|24
|طارق عبدالرحمن علي الرجيعي
|قائد
|ابن عقيل
|ثانوية
|الشرق
|25
|عايض يحيى حسن النجيمي
|قائد
|الامير ماجد بن عبدالعزيز
|ثانوية
|السويدي
|26
|عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الثميري
|قائد
|ثابت بن اسلم
|ابتدائية
|الوسط
|27
|عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الزير
|قائد
|الشيخ محمد بن ابراهيم
|ثانوية
|الجنوب
|28
|عبدالعزيز عبيد عبدالله القحطاني
|قائد
|وائل بن حجر
|ابتدائية
|قرطبة
|29
|عبدالعزيز عثمان عبدالله الدعرمي
|قائد
|العيينة
|ابتدائية
|الدرعية
|30
|عبدالعزيز علي عبدالله الحديثي
|قائد
|احمد بن حنبل
|ابتدائية
|الروابي
|31
|عبدالله سعد مبارك الزعير
|قائد
|ابن خلدون
|متوسطة
|العزيزية
|32
|عبدالله سعود محمد الجبر
|قائد
|هشام بن حكيم
|ابتدائية
|الشرق
|م
|الاســــــــــــــــــم
|السجل المدني
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|33
|عبدالله عبدالعزيز جوير الفراج
|قائد
|مجمع الملك عبدالله التعليمي
|ثانوية
|الشرق
|34
|عبدالله عبيد محمد العتيبي
|قائد
|القعقاع بن عمرو
|ابتدائية
|الشرق
|35
|عبدالله فهيد مزيد المزيد
|قائد
|المسعودي
|متوسطة
|الوسط
|36
|عبدالله محمد عبدالله البراك
|قائد
|التلمساني
|ابتدائية
|الشمال
|37
|عبدالله محمد عبدالهادي الشافي
|قائد
|الكرامة
|الشمال
|الشمال
|38
|عبدالله ناصر سعود السهلي
|قائد
|عبدالله بن وهب
|متوسطة
|السويدي
|39
|عجب سعود مهدي القحطاني
|قائد
|جابر بن سمرة
|ابتدائية
|قرطبة
|40
|علي محمد عيدان الخثعمي
|قائد
|واثله بن الخطاب
|متوسطة
|السويدي
|41
|غسان محمد عبدالله الزغيبي
|قائد
|حنين
|متوسطة
|الرائد
|42
|فايز عبدالله مساعد الفايز
|قائد
|المربع
|ابتدائية
|الوسط
|43
|فضل مرعي فضل الشهري
|قائد
|النعمان بن مالك
|متوسطة
|الروضة
|44
|فهد صالح سداح العنزي
|قائد
|ابن المقرب
|ابتدائية
|الشرق
|45
|فهد لافي بشر العظامي
|قائد
|السليمانية
|ثانوية
|الشمال
|46
|فهد مناحي بسيس البقمي
|قائد
|الفتح
|متوسطة
|الروابي
|47
|فيصل عابد عيد الحربي
|قائد
|الخطيب البغدادي
|متوسطة
|الرائد
|48
|فيصل علي عبدالله السلمان
|قائد
|فلسطين
|متوسطة
|الشمال
|49
|كاتب عبدالله معزي العنزي
|قائد
|الحاكم
|ابتدائية
|قرطبة
|50
|ماهر سعد عبدالرحمن العبيد
|قائد
|الاندلس
|ابتدائية
|الوسط
|51
|محسن علي ابراهيم جعفري
|قائد
|ابي قتادة
|ابتدائية
|الغرب
|52
|محمد ابراهيم عبدالله الشثري
|قائد
|الشافعي
|متوسطة
|الغرب
|53
|محمد ابراهيم عثمان السليم
|قائد
|بشر بن الحارث
|ابتدائية
|الروابي
|54
|محمد سعود سعد التميمي
|قائد
|الزهراوي
|ثانوية
|الجنوب
|55
|محمد سليمان عبدالله العميريني
|قائد
|ابي عبيدة بن الجراح
|ابتدائية
|الجنوب
|56
|محمد عبدالعزيز عبدالسلام العبدالسلام
|قائد
|البراء بن مالك
|متوسطة
|الجنوب
|57
|محمد عبدالله محمد السبيعي
|قائد
|مجمع الامير احمد بن عبدالعزيز التعليمي
|متوسطة
|الدرعية
|58
|محمد علوش حسن الدوسري
|قائد
|نجد
|متوسطة
|السويدي
|59
|محمد علي محمد ال عازب
|قائد
|الجاحظ
|ابتدائية
|الغرب
|60
|محمد عيد حسن الزهراني
|قائد
|الامير منصور بن عبدالعزيز
|ثانوية
|الوسط
|61
|مشعل فليفل متروك العتيبي
|قائد
|الامير سطام بن عبدالعزيز
|ثانوية
|الشرق
|62
|ممدوح محمد سليمان الحوشان
|قائد
|الجبيلة
|ابتدائية
|الدرعية
|63
|نادر زابن حنس العتيبي
|قائد
|الحارث بن كلدة
|ابتدائية
|الغرب
|64
|ناصر حمد عبدالعزيز الناصر
|قائد
|شجاع بن وهب
|ابتدائية
|الرائد
|م
|الاســــــــــــــــــم
|السجل المدني
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|65
|ناصر عبدالله عبدالعزيز العيسى
|قائد
|زياد بن سعد
|ابتدائية
|الرائد
|66
|ناصر محسن محمد العتيبي
|قائد
|ابن بشر
|متوسطة
|الغرب
|67
|ناصر مسلم علي العتيبي
|قائد
|نجم الدين ايوب
|متوسطة
|الرائد
|68
|ناصر مطر ناصر العتيبي
|قائد
|الحارث بن مالك الانصاري
|ابتدائية
|قرطبة
|69
|نايف ابراهيم ناصر العريفي
|قائد
|مجمع الفهد التعليمي
|ابتدائية
|الشمال
|70
|هيف عبدالله صالح القحطاني
|قائد
|رجاء بن حيوة
|متوسطة
|الشمال
|71
|وليد محمد عبدالرحمن البواردي
|قائد
|نعيم بن مسعود
|متوسطة
|الجنوب
|72
|يحيى حسن احمد ربيع
|قائد
|رافع بن النعمان
|متوسطة
|السويدي
|73
|ابراهيم زيد ابراهيم العريج
|وكيل
|الشيخ محمد بن ابراهيم
|ثانوية
|الجنوب
|74
|ابراهيم سعد مفرج مثيب
|وكيل
|ابي العاص بن الربيع
|ابتدائية
|العزيزية
|75
|ابراهيم عبدالرحمن عبدالله القهيدان
|وكيل
|ابو جعفر المنصور
|ابتدائية
|الشرق
|76
|ابراهيم عبدالرحمن علي الشهوان
|وكيل
|بشر بن البراء
|ابتدائية
|الروابي
|77
|ابراهيم فهد محمد الهذال
|وكيل
|عبدالرحمن بن مهدي
|ثانوية
|الروابي
|78
|ابراهيم محمد صالح الربيش
|وكيل
|عبدالله بن ذكوان لتحفيظ القران
|ابتدائية
|الرائد
|79
|احمد سعد ابراهيم البراك
|وكيل
|الهيثمي
|ابتدائية
|الجنوب
|80
|احمد سعد حسن المنصور
|وكيل
|عبدالله الجارالله
|ابتدائية
|الغرب
|81
|احمد عبدالرحمن محمد العريني
|وكيل
|محمد بن سعود
|ابتدائية
|الدرعية
|82
|احمد عبدالله مبارك العيدي
|وكيل
|عمرو بن الجموح
|ابتدائية
|الجنوب
|83
|احمد عبدالله محمد القصير
|وكيل
|عبدالله بن عمرو بن العاص
|ابتدائية
|الروابي
|84
|احمد محمد عبدالله الرشيد
|وكيل
|الاولى لتحفيظ القران الكريم
|ابتدائية
|السويدي
|85
|اديب محمد عبدالله المحيذيف
|وكيل
|المعتمد بن عباد
|ثانوية
|الشمال
|86
|اسماعيل عبدالخالق اسماعيل الماس
|وكيل
|سعود الفيصل
|ثانوية
|الرائد
|87
|بندر سليمان صالح القاسم
|وكيل
|عقبة بن نافع
|ابتدائية
|الجنوب
|88
|تركي محمد ابراهيم الفايز
|وكيل
|ابن بشر
|متوسطة
|الغرب
|89
|تركي محمد عمر البكر
|وكيل
|حي قوات الامن الخاصة
|ابتدائية
|الرائد
|90
|حمد كريم عفنان العفنان
|وكيل
|عمرو بن معد يكرب
|ابتدائية
|الروضة
|91
|حمود محمد عبدالله التويجري
|وكيل
|ضرار بن الازور
|ابتدائية
|العزيزية
|92
|حمود عقلاء ذابل العنزي
|وكيل
|جبل طارق
|ثانوية
|قرطبة
|93
|خالد ابراهيم عبدالرحمن المزروع
|وكيل
|زيد بن الصلت
|ابتدائية
|الروضة
|94
|خالد بن محمد بن صالح الحمد
|وكيل
|حي الجامعة
|ابتدائية
|الوسط
|95
|خالد خلف عوض الجمعة
|وكيل
|حماد بن زيد
|متوسطة
|السويدي
|96
|خالد خميس جمعان العتيبي
|وكيل
|ابي مسلم الخولاني
|متوسطة
|قرطبة
|م
|الاســــــــــــــــــم
|السجل المدني
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|97
|خالد زيد عبدالعزيز الزيد
|وكيل
|عبدالله بن عمرو بن العاص
|ابتدائية
|الروابي
|98
|خالد سعد سليمان المسهر
|وكيل
|المنذر بن قيس
|ابتدائية
|السويدي
|99
|خالد سعود عبدالرحمن الدبل
|وكيل
|الترمذي
|ابتدائية
|الجنوب
|100
|خالد سلمان محمد سحيم
|وكيل
|حي السفارات
|ابتدائية
|الرائد
|101
|خالد عبدالخالق مانع القرني
|وكيل
|الجهاد
|ابتدائية
|قرطبة
|102
|خالد عبدالرحمن عبدالعزيز العجاجي
|وكيل
|محمد بن سعود
|ابتدائية
|الدرعية
|103
|خالد عبدالرحمن محمد الجبر
|وكيل
|ابن رشد
|ابتدائية
|الشمال
|104
|خالد عبدالرحمن محمد الجمعان
|وكيل
|الشفا
|ثانوية
|الجنوب
|105
|خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحي
|وكيل
|حي الوادي
|متوسطة
|الشمال
|106
|خالد عبدالعزيز عبدالله العدواني
|وكيل
|مجمع الفهد التعليمي
|ابتدائية
|الشمال
|107
|خالد فهد محمد السويدان
|وكيل
|لبيد بن ربيعة
|ابتدائية
|السويدي
|108
|خالد محمد عبدالله الجريوي
|وكيل
|العليا
|ابتدائية
|الشمال
|109
|خالد مسحل دغيم المطيري
|وكيل
|ضرار بن الازور
|ابتدائية
|العزيزية
|110
|دخيل محمد ابراهيم الدخيل
|وكيل
|الشاطبي
|ثانوية
|السويدي
|111
|رافع عبدالعزيز رافع العمري
|وكيل
|مجمع الامير سلطان التعليمي
|ثانوية
|الشمال
|112
|رائد مانع عبدالمحسن العتيبي
|وكيل
|سهل بن سعد
|ابتدائية
|قرطبة
|113
|رشيد محمد مسفر ال وذيح
|وكيل
|ثمامة الحنفي
|متوسطة
|الجنوب
|114
|زياد علي صالح الراجحي
|وكيل
|قرطبة
|ثانوية
|الروابي
|115
|سالم احمد محمد الشهري
|وكيل
|ابن النفيس
|ثانوية
|قرطبة
|116
|سالم رباح علي المنقور
|وكيل
|قرطبة
|ثانوية
|الروابي
|117
|سامي عبدالكريم عبدالعزيز الجبرين
|وكيل
|حماد بن زيد
|متوسطة
|السويدي
|118
|سعد سعيد مثيب الدوسري
|وكيل
|منى
|ابتدائية
|العزيزية
|119
|سعد علي احمد الشهري
|وكيل
|عبدالرحمن الغافقي
|ثانوية
|الرائد
|120
|سعد فهد خميس الدوسري
|وكيل
|القعقاع بن عمرو
|ابتدائية
|الشرق
|121
|سعود بندر عبدالعزيز الجماز
|وكيل
|خليفة بن بشر
|ابتدائية
|الجنوب
|122
|سعود حسين محمد التميمي
|وكيل
|خبيب بن عدي لتحفيظ القران
|ابتدائية
|السويدي
|123
|سعود عبدالعزيز عبدالرحمن التويم
|وكيل
|عمرو بن العاص
|ابتدائية
|الجنوب
|124
|سعيد علي يوسف الغنيمي
|وكيل
|امام الدعوة
|ابتدائية
|الغرب
|125
|سلطان فهد سلطان الفهد
|وكيل
|الاندلس
|ثانوية
|الشرق
|126
|سليمان حمد سليمان العبدالجبار
|وكيل
|البيعة
|متوسطة
|الشمال
|127
|سليمان سعد محمد الداود
|وكيل
|عاصم لتحفيظ القرآن الكريم
|ابتدائية
|الرائد
|128
|سليمان صالح سالم العمر
|وكيل
|حي السلام
|متوسطة
|الروابي
|م
|الاســــــــــــــــــم
|السجل المدني
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|129
|سليمان عبدالرحمن صالح السلامة
|وكيل
|القدس
|ابتدائية
|الغرب
|130
|شايع فهد ناصر ال كليب
|وكيل
|مجمع الملك عبدالله التعليمي
|ابتدائية
|الشرق
|131
|صالح عبدالله سلطان الخضر
|وكيل
|سمرقند
|متوسطة
|الروابي
|132
|صالح عبدالله محمد الزهراني
|وكيل
|عمير بن سعد
|متوسطة
|الغرب
|133
|صالح عبدالله محمد المطرودي
|وكيل
|ميمون بن مهران
|متوسطة
|الروابي
|134
|صالح علي سليمان الفراج
|وكيل
|ابتدائية صفوان بن اليمان
|الجنوب
|الجنوب
|135
|صالح مبارك فضيان الحربي
|وكيل
|اوس بن الصامت
|ابتدائية
|الشرق
|136
|صالح محمد صالح الغدير
|وكيل
|ابن خزيمة
|ابتدائية
|السويدي
|137
|صالح مناع عبدالرحمن المناع
|وكيل
|قرطبة
|ثانوية
|الروابي
|138
|صالح مهدي صالح الشهري
|وكيل
|الخليل بن احمد
|ابتدائية
|الشرق
|139
|صبر دخيل مخيور العنزي
|وكيل
|الحسن بن علي
|ثانوية
|قرطبة
|140
|صلاح سليمان عبدالله القرزعي
|وكيل
|عامر بن عبدالله
|ابتدائية
|الرائد
|141
|عادل حسين فرحان الفيفي
|وكيل
|كعب الاحبار
|متوسطة
|الغرب
|142
|عبدالرحمن احمد ناصر الغنيم
|وكيل
|عطاء بن ابى رباح
|متوسطة
|الروابي
|143
|عبدالرحمن عبدالله سليمان الغيث
|وكيل
|اجنادين
|متوسطة
|الروابي
|144
|عبدالرحمن عبدالله منصور الوهيبي
|وكيل
|النجاشي
|ثانوية
|الرائد
|145
|عبدالرحمن ماضي عبدالله الربيعان
|وكيل
|حجر بن عدي
|ابتدائية
|الروابي
|146
|عبدالرحمن مسعود عبدالله ال قضام
|وكيل
|ابي اسماعيل الهروي
|ثانوية
|الروضة
|147
|عبدالعزيز ابراهيم فوزان الفوزان
|وكيل
|اليمامة
|ثانوية
|الوسط
|148
|عبدالعزيز ابراهيم محمد الشهيل
|وكيل
|عبدالعزيز بن باز
|ثانوية
|الشمال
|149
|عبدالعزيز حمد عبدالرحمن الباتلي
|وكيل
|معهد النور
|ابتدائية
|الغرب
|150
|عبدالعزيز راشد محمد الخرفي
|وكيل
|الشفا
|ثانوية
|الجنوب
|151
|عبدالعزيز سعد محمد الفايز
|وكيل
|مجاهد بن جبر
|ابتدائية
|الرائد
|152
|عبدالعزيز سعود محمد ال موسى
|وكيل
|عرقة
|متوسطة
|الرائد
|153
|عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله اليحيان
|وكيل
|عبدالرحمن الفيصل
|ابتدائية
|قرطبة
|154
|عبدالعزيز عبدالله أحمد العبيدي
|وكيل
|الشيخ محمد بن ابراهيم
|ثانوية
|الجنوب
|155
|عبدالعزيز عبدالله حمد البليهد
|وكيل
|الوليد بن عباده
|متوسطة
|الروضة
|156
|عبدالعزيز عبدالله راشد الحميضي
|وكيل
|معهد النور
|ابتدائية
|الغرب
|157
|عبدالعزيز عبدالله عثمان الصقير
|وكيل
|عبدالله بن عمرو بن العاص
|ابتدائية
|الروابي
|158
|عبدالعزيز عبدالله عمر الماضي
|وكيل
|اوس بن الارقم
|ابتدائية
|الرائد
|159
|عبدالعزيز عبدالله محمد القرني
|وكيل
|البخاري
|ابتدائية
|الغرب
|160
|عبدالعزيز عبدالله محمد المقرن
|وكيل
|مالك بن الريب
|ابتدائية
|الرائد
|م
|الاســــــــــــــــــم
|السجل المدني
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|161
|عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الراشد
|وكيل
|الأبناء بالكلية الحربية
|ابتدائية
|الدرعية
|162
|عبدالعزيز محمد قاسم الجعفري
|وكيل
|علي بن ابي طالب
|ابتدائية
|الوسط
|163
|عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن الرسيني
|وكيل
|عقبة بن عمرو
|ابتدائية
|الغرب
|164
|عبدالله حسن عبدالعزيز الجريبة
|وكيل
|موسى بن عقبة
|متوسطة
|السويدي
|165
|عبدالله حمود سعد البدراني
|وكيل
|مجمع الملك سلمان التعليمي
|متوسطة
|الروضة
|166
|عبدالله حمود عبدالله الهذلول
|وكيل
|النيسابورى
|متوسطة
|الروابي
|167
|عبدالله خلف محمد الجروان
|وكيل
|ابن قدامة
|متوسطة
|الوسط
|168
|عبدالله عبدالرحمن عثمان الاسمري
|وكيل
|ابن قتيبة
|متوسطة
|الجنوب
|169
|عبدالله عبدالعزيز احمد الملحم
|وكيل
|جعفر بن الزبير
|متوسطة
|الشرق
|170
|عبدالله عبدالعزيز عبدالله العتيق
|وكيل
|الجوهري
|ثانوية
|الغرب
|171
|عبدالله عبدالله فيصل العتيبي
|وكيل
|محمد المانع
|ابتدائية
|الروضة
|172
|عبدالله علي عبدالله العواد
|وكيل
|حي الريان
|ابتدائية
|الروابي
|173
|عبدالله محيسن ساير الشمري
|وكيل
|عائذ بن عمرو
|ابتدائية
|الشرق
|174
|عبدالله مصلح سلمان الشهري
|وكيل
|معهد التربية الفكرية بغرب الرياض
|ابتدائية
|الغرب
|175
|عبدالمجيد جبران جابر البرقاني
|وكيل
|العليا
|ثانوية
|الشمال
|176
|عبدالمجيد حمد صالح الهدلق
|وكيل
|ابي عبدالرحمن السلمى لتحفيظ القرآن
|ابتدائية
|الدرعية
|177
|عبدالمجيد محمد مقبل العتيبي
|وكيل
|الهدى
|ابتدائية
|الرائد
|178
|عبدالمحسن صالح محمد المصيبيح
|وكيل
|اسعد بن زرارة
|ابتدائية
|الشمال
|179
|عبدالمحسن محمد احمد الجنيدل
|وكيل
|مؤته
|متوسطة
|السويدي
|180
|عبدالملك ابراهيم محمد الاحيدب
|وكيل
|الثانية
|متوسطة
|الوسط
|181
|عبدالملك حسن حمد بن حسن
|وكيل
|يزيد بن ابي عثمان
|متوسطة
|الرائد
|182
|عبدالوهاب عبدالله علي السويدي
|وكيل
|علي بن الحسين
|ابتدائية
|الشمال
|183
|عبيد خلف هليل العنزي
|وكيل
|التنعيم
|ابتدائية
|الشرق
|184
|علي راشد مبارك زنان
|وكيل
|السمح بن مالك
|متوسطة
|الجنوب
|185
|علي سعود محمد العصيمي
|وكيل
|ابي محجن الثقفي
|ابتدائية
|الروابي
|186
|علي سعيد محمد الغامدي
|وكيل
|عبدالله بن انيس
|ابتدائية
|العزيزية
|187
|علي صالح علي الرسي
|وكيل
|ابن سينا
|ثانوية
|الشمال
|188
|علي صالح علي الماضي
|وكيل
|المقداد بن الاسود
|ابتدائية
|الشرق
|189
|علي صالح محمد القرني
|وكيل
|عبدالله خياط
|ابتدائية
|قرطبة
|190
|علي عبدالرحمن عبدالله المقحم
|وكيل
|الضحاك بن سفيان
|ابتدائية
|الشرق
|191
|علي عبدالعزيز عبدالرحمن المجلي
|وكيل
|الشفا
|ثانوية
|الجنوب
|192
|عليان فرحان خلف العنزي
|وكيل
|ربيعة الرأي
|ابتدائية
|الشرق
|م
|الاســــــــــــــــــم
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|193
|عمري محسن رمزي الزهراني
|وكيل
|شرحبيل بن حسنة
|متوسطة
|العزيزية
|194
|عوض محمد بلقاسم الشهري
|وكيل
|المدائن
|ثانوية
|الغرب
|195
|عيد براك عيد اليحيا
|وكيل
|عبدالله بن عون
|ابتدائية
|الشرق
|196
|عيسى سعيد صالح آل عيسى
|وكيل
|ابي امامة الباهلي
|ابتدائية
|قرطبة
|197
|فايز محمد فايز السعدي
|وكيل
|عمر المختار
|متوسطة
|الغرب
|198
|فراج معدي شرثان القحطاني
|وكيل
|القاضي يوسف
|ابتدائية
|الشرق
|199
|فلاح سعد ناصر العجمي
|وكيل
|ابي العالية
|ابتدائية
|الروضة
|200
|فهد احمد ابراهيم الكناني
|وكيل
|خبيب بن عدي لتحفيظ القرآن
|ابتدائية
|السويدي
|201
|فهد خالد صنت المطيري
|وكيل
|ابي اسماعيل الهروي
|ثانوية
|الروضة
|202
|فهد سعد جمعان الشهري
|وكيل
|المسعودي
|متوسطة
|الوسط
|203
|فهد شديد عبدالعزيز الشديد
|وكيل
|القرطبي
|ابتدائية
|الغرب
|204
|فهد عبدالرحمن صالح العبدالقادر
|وكيل
|إياس بن عدي
|متوسطة
|الرائد
|205
|فهد عبدالعزيز صالح السحيم
|وكيل
|عطاء بن ابى رباح
|متوسطة
|الروابي
|206
|فهد عبدالله حمد العبودي
|وكيل
|مصعب بن الزبير
|متوسطة
|الرائد
|207
|فهد محمد سليمان السياري
|وكيل
|عبدالله بن سعود
|ثانوية
|السويدي
|208
|فهد محمد ظافر الاسمري
|وكيل
|الوليد بن قيس
|ابتدائية
|الجنوب
|209
|فهد نشاء محارب الحربي
|وكيل
|عكرمة
|ابتدائية
|الشرق
|210
|فوزي سعود صالح اليحيى
|وكيل
|محمود بن الربيع
|ابتدائية
|الروابي
|211
|فيصل سليمان محمد السلطان
|وكيل
|الامام شعبه لتحفيظ القرآن
|متوسطة
|الروابي
|212
|فيصل عبدالرحمن عبدالعزيز المهوس
|وكيل
|سعيد بن منصور
|متوسطة
|الشرق
|213
|فيصل عبدالله سليمان النفيعي
|وكيل
|عبدالله بن اسلم
|متوسطة
|الغرب
|214
|فيصل عبدالله مفرح الشهري
|وكيل
|البيعة
|متوسطة
|الشمال
|215
|ماجد سلطان ثامر السبيعي
|وكيل
|الامير منصور بن عبدالعزيز
|ثانوية
|الوسط
|216
|ماجد محمد عبدالله الموسى
|وكيل
|حسن ال الشيخ
|ابتدائية
|الروابي
|217
|متعب حمدان علي الغامدي
|وكيل
|عبدالعزيز بن باز
|ثانوية
|الشمال
|218
|محمد ابراهيم عبدالرحمن المنيف
|وكيل
|المنذري
|ابتدائية
|الشمال
|219
|محمد ابراهيم عبدالعزيز الحواس
|وكيل
|ابي امامة الباهلي
|ابتدائية
|قرطبة
|220
|محمد ابراهيم عبدالعزيز العريفي
|وكيل
|عبدالله الخليفي
|ابتدائية
|السويدي
|221
|محمد خلف غصن العتيبي
|وكيل
|اسامة بن منقذ
|متوسطة
|قرطبة
|222
|محمد راشد شامان الضفيان
|وكيل
|عمر بن عبدالعزيز
|ابتدائية
|الجنوب
|223
|محمد راشد محمد المشاري
|وكيل
|السمح بن مالك
|متوسطة
|الجنوب
|224
|محمد سالم معيوف العصيمي
|وكيل
|ابن العميد
|ابتدائية
|الرائد
|م
|الاســــــــــــــــــم
|
العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|225
|محمد سعيد سالم القرني
|وكيل
|نجد
|متوسطة
|السويدي
|226
|محمد سعيد هادي ال غايب
|وكيل
|عبدالملك بن مروان
|ابتدائية
|الشمال
|227
|محمد صالح جبران الفيفي
|وكيل
|مالك بن دينار
|ثانوية
|الغرب
|228
|محمد صالح عبدالله العريني
|وكيل
|بكر المزني
|متوسطة
|الغرب
|229
|محمد عبدالرحمن ابراهيم الجوعي
|وكيل
|عاصم بن ثابت
|ابتدائية
|الروابي
|230
|محمد عبدالعزيز ابراهيم الخرجي
|وكيل
|السليمانية
|ثانوية
|الشمال
|231
|محمد عبدالعزيز محمد البصيص
|وكيل
|مجمع الامير سلطان التعليمي
|متوسطة
|الشمال
|232
|محمد عبدالعزيز محمد الهويمل
|وكيل
|عمرو بن معاذ
|ابتدائية
|الدرعية
|233
|محمد عبدالله ناصر الحمد
|وكيل
|الراغب الأصفهاني
|متوسطة
|العزيزية
|234
|محمد عمران ناجي المطيري
|وكيل
|نجم الدين أيوب
|متوسطة
|الرائد
|235
|محمد محمد عبدالرحمن المزيني
|وكيل
|النيسابورى
|متوسطة
|الروابي
|236
|محمد مطلق ذعار الحمالي
|وكيل
|ابن الوردي
|متوسطة
|الغرب
|237
|محمد موسى ناصر العبدالسلام
|وكيل
|ابي بكر بن العربي
|ثانوية
|الجنوب
|238
|مساعد عبدالرحمن محمد الهويمل
|وكيل
|إياس بن معاوية
|ابتدائية
|الغرب
|239
|مساعد محمد حمود الجديع
|وكيل
|محمود الغزنوي
|ثانوية
|الوسط
|240
|مشبب سعيد مشبب القحطاني
|وكيل
|عبدالله بن سهيل
|ابتدائية
|قرطبة
|241
|مطر خلف مطر الميموني
|وكيل
|عبدالرحمن بن مهدي
|ثانوية
|الروابي
|242
|مطلق مبارك مجرّى القحطاني
|وكيل
|عبدالله بن مصعب
|ابتدائية
|الشرق
|243
|مقبل محمد مقبل العتيبي
|وكيل
|عطاء بن يسار
|متوسطة
|الغرب
|244
|مقبول سعد معيض القحطاني
|وكيل
|عبدالرحمن الدوسري
|متوسطة
|الروضة
|245
|منصور عبدالله سليمان الرسيني
|وكيل
|الامير طلال بن عبدالعزيز
|ثانوية
|الجنوب
|246
|ناصر خالد عبدالله اليوسف
|وكيل
|حي الروضة
|ابتدائية
|الروضة
|247
|ناصر سعيد عبدالله الاسمري
|وكيل
|ابو جعفر المدني لتحفيظ القرآن
|ابتدائية
|الغرب
|248
|ناصر عبدالعزيز مرضي متعب
|وكيل
|الحارث بن عمير
|ابتدائية
|الرائد
|249
|ناصر عبدالله سعد العريفي
|وكيل
|اويس القرني
|ابتدائية
|الغرب
|250
|نايف محمد ضيف الله الغامدي
|وكيل
|طريف بن مالك
|ثانوية
|الغرب
|251
|نايف نامي مستور العتيبي
|وكيل
|ابن عبدربه الاندلسي
|ابتدائية
|قرطبة
|252
|وضاح سليمان محمد التويم
|وكيل
|الملك عبدالعزيز
|متوسطة
|الوسط
• حركة تكليف القيادات المدرسية للعام الدراسي 1438/1439هـ
|م
|الاســــــــــــــــــم
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|1
|احمد غازي عايد الحربي
|قائد
|اوس بن الصامت
|ابتدائية
|الشرق
|2
|اديب علي علي الحملي
|قائد
|اسد بن خويلد
|متوسطة
|الجنوب
|3
|خالد علي محمد السبت
|قائد
|مجاهد
|متوسطة
|الوسط
|4
|خالد محمد سعود الزعاقي
|قائد
|زهير بن ابي سلمى
|ابتدائية
|الوسط
|5
|شاهر شجاع مقعد البقمي
|قائد
|المقريزي
|ابتدائية
|الشرق
|6
|شبيب فالح منير القحطاني
|قائد
|سلمة بن دينار
|ثانوية
|قرطبة
|7
|عايض مسفر حمود العتيبي
|قائد
|عبدالقاهر الجرجاني
|متوسطة
|الروابي
|8
|عائض محمد عايض الاسمري
|قائد
|قيس بن عاصم
|متوسطة
|الجنوب
|9
|عبدالرحمن علي عبدالعزيز العجلان
|قائد
|معهد التربية الفكرية بشرق الرياض
|ابتدائية
|الروابي
|10
|عبدالله موسى ابراهيم الجساس
|قائد
|معهد الامل للصم بشرق الرياض
|ابتدائية
|الروابي
|11
|عطاالله عبود سمير العنزي
|قائد
|سليمان بن يسار
|ابتدائية
|قرطبة
|12
|محمد حسين دخيل الله الكثيري
|قائد
|مجمع العليان التعليمي
|ثانوية
|الروابي
|13
|محمد خربوش سعدون العتيبي
|قائد
|المزاحمية
|ابتدائية
|الجنوب
|14
|محمد صالح ناصر اليوسف
|قائد
|ابن قدامة
|متوسطة
|الوسط
|15
|محمد عبدالمحسن عبدالله الاحمد
|قائد
|معهد النور
|ابتدائية
|الغرب
|16
|محمد عثمان محمد العثمان
|قائد
|النموذجية التطبيقية
|ابتدائية
|الغرب
|17
|محمد مشافي ابراهيم حمدي
|قائد
|ذي النورين
|متوسطة
|الغرب
|18
|محمد يعين الله عون العمري
|قائد
|اليمامة
|ثانوية
|الوسط
|م
|الاســــــــــــــــــم
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|1
|ابراهيم صالح عبيد الشمري
|قائد
|مداد البيان الأهلية
|ثانوية
|قرطبة
|2
|احمد مفرح محمد الزهراني
|قائد
|عكاظ الأهلية
|متوسطة
|الغرب
|3
|اسامه فواز عبدالله الفريح
|قائد
|دار العلوم الاهلية
|ابتدائية
|الروضة
|4
|انور عبدالله احمد الجارالله
|قائد
|ابن خلدون الأهلية فرع الياسمين
|ابتدائية
|الرائد
|5
|إبراهيم حمد ناصر الصقير
|قائد
|مشاعل الرابية الاهلية
|متوسطة
|الرائد
|6
|بندر عبدالله محمد الرشيد
|قائد
|الهدى الأهلية
|ثانوية
|العزيزية
|7
|حسين سعود حسين التميمي
|قائد
|الفيصلية الأهلية
|ثانوية
|الوسط
|8
|حسين سعيد علي القحطاني
|قائد
|مداد البيان الأهلية
|متوسطة
|قرطبة
|9
|حسين يحيى سلمان الفيفي
|قائد
|شبه الجزيرة الأهلية
|متوسطة
|الوسط
|10
|خالد خليفة سليمان الوهابي
|قائد
|الرشد الأهلية
|متوسطة
|السويدي
|11
|خالد طلق سلطان الوذيناني
|قائد
|التربية النموذجية الاهلية – الروابي
|ابتدائية
|الروابي
|12
|خالد محمد عبدالله الحمود
|قائد
|الأركان الأهلية
|ابتدائية
|السويدي
|13
|خالد محمد علي ال سعيد
|قائد
|التقوى الأهلية
|ثانوية
|السويدي
|14
|سعد عبدالرحمن سعد الغبيشي
|قائد
|الشعلة الأهلية
|متوسطة
|الوسط
|15
|سليمان محمد عبدالرحمن الحميد
|قائد
|النبلاء الأهلية
|متوسطة
|الجنوب
|16
|شعلان عبدالله أحمد الشمراني
|قائد
|جيل التربية الأهلية
|متوسطة
|الغرب
|17
|عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز المعيوف
|قائد
|السمو الأهلية
|ابتدائية
|الشمال
|18
|عبدالرحمن عبدالعزيز إبراهيم الفايز
|قائد
|الصحافة الأهلية
|ابتدائية
|الرائد
|19
|عبدالعزيز احمد خميس الزهراني
|قائد
|نبع العلوم الأهلية
|ثانوية
|الجنوب
|20
|عبدالعزيز عبدالله ناصر السالم
|قائد
|التربية السعودية الأهلية
|ابتدائية
|الشمال
|21
|عبدالله سبيت عتيق ال سبيت
|قائد
|نبض القلم الأهلية
|ابتدائية
|الجنوب
|22
|عبدالله سعد حمد السبيعي
|قائد
|اجيال المعرفة الاهلية
|ابتدائية
|الجنوب
|23
|عبدالله ضاوي عبدالله الدعجاني
|قائد
|الإمام الشافعي الأهلية
|ثانوية
|الروضة
|24
|عبدالله علي إبراهيم الطلاسي
|قائد
|الأركان الأهلية
|متوسطة
|السويدي
|25
|عبدالناصر عبدالله محمد العيسى
|قائد
|التوحيد الأهلية
|ثانوية
|السويدي
|26
|عثمان عبدالله حسن جباري
|قائد
|قرطبة الأهلية
|ثانوية
|الجنوب
|27
|علي سليمان علي العثمان
|قائد
|دار القلم الأهلية
|متوسطة
|الروابي
|28
|علي عيدان محمد الشمراني
|قائد
|شروق المعرفة الأهلية
|ابتدائية
|قرطبة
|29
|علي فيصل قبلان العتيبي
|قائد
|الإمام الشافعي الأهلية
|متوسطة
|الروضة
|30
|غالب عبدالله حمد الشريف
|قائد
|القبس الأهلية
|متوسطة
|الشمال
|31
|فهد ابراهيم عبدالرحمن الحايك
|قائد
|دار القلم الأهلية
|ثانوية
|الروابي
|32
|فهد محمد مفرح الشهراني
|قائد
|شروق المعرفة النموذجية الأهلية
|متوسطة
|قرطبة
|م
|الاســــــــــــــــــم
|السجل المدني
|العمل
|الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها
|المرحلة
|الـمـكـتــب
|33
|فياض محمد عايض الرويس
|قائد
|الرشد الأهلية
|ثانوية
|الجنوب
|34
|ماجد عبدالرحمن حمد الدعيج
|قائد
|شروق المعرفة النموذجية الأهلية
|ثانوية
|قرطبة
|35
|محمد زيد راشد التميمي
|قائد
|النظامية الأهلية
|ثانوية
|الجنوب
|36
|محمد سليم عبدالله العمري
|قائد
|المجد الأهلية فرع نمار
|ثانوية
|الجنوب
|37
|محمد علي محمد الزهراني
|قائد
|التربية الرقمية الاهلية
|متوسطة
|السويدي
|38
|مسفر مسرب عبدالله الغامدي
|قائد
|الجامعة التطبيقية الأهلية
|ثانوية
|قرطبة
|39
|مفرح إبراهيم علي الحقوي
|قائد
|الجامعة التطبيقية الأهلية
|ابتدائية
|قرطبة
|40
|ناصر سعد حمد المنيف
|قائد
|المتقدمة الاهلية
|ابتدائية
|الرائد
|41
|نايف عبيد سويلم العتيبي
|قائد
|المنهل الأهلية
|ثانوية
|الوسط
|42
|نايف محمد عيد الحربي
|قائد
|نيار الأهلية
|متوسطة
|الرائد
|43
|وائل عبدالله محمد النايل
|قائد
|الارقم الاهلية
|متوسطة
|الروضة
|44
|يوسف عبدالله عبدالعزيز الخضيري
|قائد
|دار المعرفة الاهلية
|متوسطة
|الروابي