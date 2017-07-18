بالأسماء.. صدور حركة نقل وتكليف 314 مديرًا ووكيلًا للمدارس بالرياض

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حركة نقل وتعيين 314 مديراً ووكيلاً للمدارس التابعة للإدارة.

وشملت الحركة نقل وتكليف 270 قائداً ووكيلاً للمدارس الحكومية، فيما تم ترشيح 44 قائداً للمدارس الأهلية.

ووجه الدكتور المانع قادة المدارس المنقولين أو المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية، علماً بأن إخلاء طرفهم والمباشرة ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم أما وكلاء المدارس فسيكون إخلاء طرفهم والمباشرة عن طريق قادة المدارس.

وفيما يلي أسماء القادة ووكلاء المدارس المكلفين والمنقولين وهم كالتالي:

• حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1438/1439هـ

م الاســــــــــــــــــم العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 1 ابراهيم محمد موسى شراحي قائد عمر المختار متوسطة الغرب 2 احمد علي محمد عسيري قائد الامام ابي حنيفة ابتدائية الجنوب 3 اسامه عبدالرحمن عبدالعزيز التريكي قائد معهد الامل للصم بالغرب ابتدائية الغرب 4 بندر عبدالرحمن سعد آل تويم قائد القدس ابتدائية الغرب 5 حمد احمد علي زعلة قائد سعيد بن المسيب متوسطة الغرب 6 حنش سفير حنش الشمراني قائد محمد الفاتح ثانوية قرطبة 7 خالد دخيل عبدالرحمن الدخيل قائد تركي بن عبدالله ابتدائية الدرعية 8 خالد سعد حسين الدخيني قائد السيرة ابتدائية الجنوب 9 خالد محمد عبدالعزيز الخثران قائد ابن حبان ابتدائية السويدي 10 خالد محمد عبدالله الحمرين قائد عبدالرحمن بن القاسم ابتدائية السويدي 11 خالد مريع علي الفرحة قائد ابن إياس متوسطة الغرب 12 خالد نافع شديد الحربي قائد القدس ثانوية الروضة 13 رضا دخيل الله ضيف الله القرشي قائد النجاشي ثانوية الرائد 14 سالم جبان عطوان العنزي قائد ابن رشيق ابتدائية الشرق 15 سالم محمد حسن القرني قائد ابي عبدالرحمن السلمى لتحفيظ القرآن ابتدائية الدرعية 16 سعد عبدالله عبدالرحمن الغيث قائد رافع بن مالك متوسطة الرائد 17 سعود عبدالله زيد الفواز قائد الملك سلمان بن عبدالعزيز ثانوية الجنوب 18 سلطان عبدالعزيز محمد الفقيه قائد عمرو بن معاذ ابتدائية الدرعية 19 سلطان محمد ظافر الهاجري قائد حماد بن ابي حنيفة ابتدائية الشرق 20 سلطان مناع سعيد العمري قائد الاندلس ثانوية الشرق 21 سلمان فائز سعيد العمري قائد صلاح الدين الايوبي ابتدائية الغرب 22 سند مبارك سعد الدوسري قائد جبل الرحمة ابتدائية السويدي 23 شاهر مطر عماش العنزي قائد العليا متوسطة الشمال 24 طارق عبدالرحمن علي الرجيعي قائد ابن عقيل ثانوية الشرق 25 عايض يحيى حسن النجيمي قائد الامير ماجد بن عبدالعزيز ثانوية السويدي 26 عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الثميري قائد ثابت بن اسلم ابتدائية الوسط 27 عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الزير قائد الشيخ محمد بن ابراهيم ثانوية الجنوب 28 عبدالعزيز عبيد عبدالله القحطاني قائد وائل بن حجر ابتدائية قرطبة 29 عبدالعزيز عثمان عبدالله الدعرمي قائد العيينة ابتدائية الدرعية 30 عبدالعزيز علي عبدالله الحديثي قائد احمد بن حنبل ابتدائية الروابي 31 عبدالله سعد مبارك الزعير قائد ابن خلدون متوسطة العزيزية 32 عبدالله سعود محمد الجبر قائد هشام بن حكيم ابتدائية الشرق

م الاســــــــــــــــــم السجل المدني العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 33 عبدالله عبدالعزيز جوير الفراج قائد مجمع الملك عبدالله التعليمي ثانوية الشرق 34 عبدالله عبيد محمد العتيبي قائد القعقاع بن عمرو ابتدائية الشرق 35 عبدالله فهيد مزيد المزيد قائد المسعودي متوسطة الوسط 36 عبدالله محمد عبدالله البراك قائد التلمساني ابتدائية الشمال 37 عبدالله محمد عبدالهادي الشافي قائد الكرامة الشمال الشمال 38 عبدالله ناصر سعود السهلي قائد عبدالله بن وهب متوسطة السويدي 39 عجب سعود مهدي القحطاني قائد جابر بن سمرة ابتدائية قرطبة 40 علي محمد عيدان الخثعمي قائد واثله بن الخطاب متوسطة السويدي 41 غسان محمد عبدالله الزغيبي قائد حنين متوسطة الرائد 42 فايز عبدالله مساعد الفايز قائد المربع ابتدائية الوسط 43 فضل مرعي فضل الشهري قائد النعمان بن مالك متوسطة الروضة 44 فهد صالح سداح العنزي قائد ابن المقرب ابتدائية الشرق 45 فهد لافي بشر العظامي قائد السليمانية ثانوية الشمال 46 فهد مناحي بسيس البقمي قائد الفتح متوسطة الروابي 47 فيصل عابد عيد الحربي قائد الخطيب البغدادي متوسطة الرائد 48 فيصل علي عبدالله السلمان قائد فلسطين متوسطة الشمال 49 كاتب عبدالله معزي العنزي قائد الحاكم ابتدائية قرطبة 50 ماهر سعد عبدالرحمن العبيد قائد الاندلس ابتدائية الوسط 51 محسن علي ابراهيم جعفري قائد ابي قتادة ابتدائية الغرب 52 محمد ابراهيم عبدالله الشثري قائد الشافعي متوسطة الغرب 53 محمد ابراهيم عثمان السليم قائد بشر بن الحارث ابتدائية الروابي 54 محمد سعود سعد التميمي قائد الزهراوي ثانوية الجنوب 55 محمد سليمان عبدالله العميريني قائد ابي عبيدة بن الجراح ابتدائية الجنوب 56 محمد عبدالعزيز عبدالسلام العبدالسلام قائد البراء بن مالك متوسطة الجنوب 57 محمد عبدالله محمد السبيعي قائد مجمع الامير احمد بن عبدالعزيز التعليمي متوسطة الدرعية 58 محمد علوش حسن الدوسري قائد نجد متوسطة السويدي 59 محمد علي محمد ال عازب قائد الجاحظ ابتدائية الغرب 60 محمد عيد حسن الزهراني قائد الامير منصور بن عبدالعزيز ثانوية الوسط 61 مشعل فليفل متروك العتيبي قائد الامير سطام بن عبدالعزيز ثانوية الشرق 62 ممدوح محمد سليمان الحوشان قائد الجبيلة ابتدائية الدرعية 63 نادر زابن حنس العتيبي قائد الحارث بن كلدة ابتدائية الغرب 64 ناصر حمد عبدالعزيز الناصر قائد شجاع بن وهب ابتدائية الرائد

م الاســــــــــــــــــم السجل المدني العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 65 ناصر عبدالله عبدالعزيز العيسى قائد زياد بن سعد ابتدائية الرائد 66 ناصر محسن محمد العتيبي قائد ابن بشر متوسطة الغرب 67 ناصر مسلم علي العتيبي قائد نجم الدين ايوب متوسطة الرائد 68 ناصر مطر ناصر العتيبي قائد الحارث بن مالك الانصاري ابتدائية قرطبة 69 نايف ابراهيم ناصر العريفي قائد مجمع الفهد التعليمي ابتدائية الشمال 70 هيف عبدالله صالح القحطاني قائد رجاء بن حيوة متوسطة الشمال 71 وليد محمد عبدالرحمن البواردي قائد نعيم بن مسعود متوسطة الجنوب 72 يحيى حسن احمد ربيع قائد رافع بن النعمان متوسطة السويدي 73 ابراهيم زيد ابراهيم العريج وكيل الشيخ محمد بن ابراهيم ثانوية الجنوب 74 ابراهيم سعد مفرج مثيب وكيل ابي العاص بن الربيع ابتدائية العزيزية 75 ابراهيم عبدالرحمن عبدالله القهيدان وكيل ابو جعفر المنصور ابتدائية الشرق 76 ابراهيم عبدالرحمن علي الشهوان وكيل بشر بن البراء ابتدائية الروابي 77 ابراهيم فهد محمد الهذال وكيل عبدالرحمن بن مهدي ثانوية الروابي 78 ابراهيم محمد صالح الربيش وكيل عبدالله بن ذكوان لتحفيظ القران ابتدائية الرائد 79 احمد سعد ابراهيم البراك وكيل الهيثمي ابتدائية الجنوب 80 احمد سعد حسن المنصور وكيل عبدالله الجارالله ابتدائية الغرب 81 احمد عبدالرحمن محمد العريني وكيل محمد بن سعود ابتدائية الدرعية 82 احمد عبدالله مبارك العيدي وكيل عمرو بن الجموح ابتدائية الجنوب 83 احمد عبدالله محمد القصير وكيل عبدالله بن عمرو بن العاص ابتدائية الروابي 84 احمد محمد عبدالله الرشيد وكيل الاولى لتحفيظ القران الكريم ابتدائية السويدي 85 اديب محمد عبدالله المحيذيف وكيل المعتمد بن عباد ثانوية الشمال 86 اسماعيل عبدالخالق اسماعيل الماس وكيل سعود الفيصل ثانوية الرائد 87 بندر سليمان صالح القاسم وكيل عقبة بن نافع ابتدائية الجنوب 88 تركي محمد ابراهيم الفايز وكيل ابن بشر متوسطة الغرب 89 تركي محمد عمر البكر وكيل حي قوات الامن الخاصة ابتدائية الرائد 90 حمد كريم عفنان العفنان وكيل عمرو بن معد يكرب ابتدائية الروضة 91 حمود محمد عبدالله التويجري وكيل ضرار بن الازور ابتدائية العزيزية 92 حمود عقلاء ذابل العنزي وكيل جبل طارق ثانوية قرطبة 93 خالد ابراهيم عبدالرحمن المزروع وكيل زيد بن الصلت ابتدائية الروضة 94 خالد بن محمد بن صالح الحمد وكيل حي الجامعة ابتدائية الوسط 95 خالد خلف عوض الجمعة وكيل حماد بن زيد متوسطة السويدي 96 خالد خميس جمعان العتيبي وكيل ابي مسلم الخولاني متوسطة قرطبة

م الاســــــــــــــــــم السجل المدني العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 97 خالد زيد عبدالعزيز الزيد وكيل عبدالله بن عمرو بن العاص ابتدائية الروابي 98 خالد سعد سليمان المسهر وكيل المنذر بن قيس ابتدائية السويدي 99 خالد سعود عبدالرحمن الدبل وكيل الترمذي ابتدائية الجنوب 100 خالد سلمان محمد سحيم وكيل حي السفارات ابتدائية الرائد 101 خالد عبدالخالق مانع القرني وكيل الجهاد ابتدائية قرطبة 102 خالد عبدالرحمن عبدالعزيز العجاجي وكيل محمد بن سعود ابتدائية الدرعية 103 خالد عبدالرحمن محمد الجبر وكيل ابن رشد ابتدائية الشمال 104 خالد عبدالرحمن محمد الجمعان وكيل الشفا ثانوية الجنوب 105 خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحي وكيل حي الوادي متوسطة الشمال 106 خالد عبدالعزيز عبدالله العدواني وكيل مجمع الفهد التعليمي ابتدائية الشمال 107 خالد فهد محمد السويدان وكيل لبيد بن ربيعة ابتدائية السويدي 108 خالد محمد عبدالله الجريوي وكيل العليا ابتدائية الشمال 109 خالد مسحل دغيم المطيري وكيل ضرار بن الازور ابتدائية العزيزية 110 دخيل محمد ابراهيم الدخيل وكيل الشاطبي ثانوية السويدي 111 رافع عبدالعزيز رافع العمري وكيل مجمع الامير سلطان التعليمي ثانوية الشمال 112 رائد مانع عبدالمحسن العتيبي وكيل سهل بن سعد ابتدائية قرطبة 113 رشيد محمد مسفر ال وذيح وكيل ثمامة الحنفي متوسطة الجنوب 114 زياد علي صالح الراجحي وكيل قرطبة ثانوية الروابي 115 سالم احمد محمد الشهري وكيل ابن النفيس ثانوية قرطبة 116 سالم رباح علي المنقور وكيل قرطبة ثانوية الروابي 117 سامي عبدالكريم عبدالعزيز الجبرين وكيل حماد بن زيد متوسطة السويدي 118 سعد سعيد مثيب الدوسري وكيل منى ابتدائية العزيزية 119 سعد علي احمد الشهري وكيل عبدالرحمن الغافقي ثانوية الرائد 120 سعد فهد خميس الدوسري وكيل القعقاع بن عمرو ابتدائية الشرق 121 سعود بندر عبدالعزيز الجماز وكيل خليفة بن بشر ابتدائية الجنوب 122 سعود حسين محمد التميمي وكيل خبيب بن عدي لتحفيظ القران ابتدائية السويدي 123 سعود عبدالعزيز عبدالرحمن التويم وكيل عمرو بن العاص ابتدائية الجنوب 124 سعيد علي يوسف الغنيمي وكيل امام الدعوة ابتدائية الغرب 125 سلطان فهد سلطان الفهد وكيل الاندلس ثانوية الشرق 126 سليمان حمد سليمان العبدالجبار وكيل البيعة متوسطة الشمال 127 سليمان سعد محمد الداود وكيل عاصم لتحفيظ القرآن الكريم ابتدائية الرائد 128 سليمان صالح سالم العمر وكيل حي السلام متوسطة الروابي

م الاســــــــــــــــــم السجل المدني العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 129 سليمان عبدالرحمن صالح السلامة وكيل القدس ابتدائية الغرب 130 شايع فهد ناصر ال كليب وكيل مجمع الملك عبدالله التعليمي ابتدائية الشرق 131 صالح عبدالله سلطان الخضر وكيل سمرقند متوسطة الروابي 132 صالح عبدالله محمد الزهراني وكيل عمير بن سعد متوسطة الغرب 133 صالح عبدالله محمد المطرودي وكيل ميمون بن مهران متوسطة الروابي 134 صالح علي سليمان الفراج وكيل ابتدائية صفوان بن اليمان الجنوب الجنوب 135 صالح مبارك فضيان الحربي وكيل اوس بن الصامت ابتدائية الشرق 136 صالح محمد صالح الغدير وكيل ابن خزيمة ابتدائية السويدي 137 صالح مناع عبدالرحمن المناع وكيل قرطبة ثانوية الروابي 138 صالح مهدي صالح الشهري وكيل الخليل بن احمد ابتدائية الشرق 139 صبر دخيل مخيور العنزي وكيل الحسن بن علي ثانوية قرطبة 140 صلاح سليمان عبدالله القرزعي وكيل عامر بن عبدالله ابتدائية الرائد 141 عادل حسين فرحان الفيفي وكيل كعب الاحبار متوسطة الغرب 142 عبدالرحمن احمد ناصر الغنيم وكيل عطاء بن ابى رباح متوسطة الروابي 143 عبدالرحمن عبدالله سليمان الغيث وكيل اجنادين متوسطة الروابي 144 عبدالرحمن عبدالله منصور الوهيبي وكيل النجاشي ثانوية الرائد 145 عبدالرحمن ماضي عبدالله الربيعان وكيل حجر بن عدي ابتدائية الروابي 146 عبدالرحمن مسعود عبدالله ال قضام وكيل ابي اسماعيل الهروي ثانوية الروضة 147 عبدالعزيز ابراهيم فوزان الفوزان وكيل اليمامة ثانوية الوسط 148 عبدالعزيز ابراهيم محمد الشهيل وكيل عبدالعزيز بن باز ثانوية الشمال 149 عبدالعزيز حمد عبدالرحمن الباتلي وكيل معهد النور ابتدائية الغرب 150 عبدالعزيز راشد محمد الخرفي وكيل الشفا ثانوية الجنوب 151 عبدالعزيز سعد محمد الفايز وكيل مجاهد بن جبر ابتدائية الرائد 152 عبدالعزيز سعود محمد ال موسى وكيل عرقة متوسطة الرائد 153 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله اليحيان وكيل عبدالرحمن الفيصل ابتدائية قرطبة 154 عبدالعزيز عبدالله أحمد العبيدي وكيل الشيخ محمد بن ابراهيم ثانوية الجنوب 155 عبدالعزيز عبدالله حمد البليهد وكيل الوليد بن عباده متوسطة الروضة 156 عبدالعزيز عبدالله راشد الحميضي وكيل معهد النور ابتدائية الغرب 157 عبدالعزيز عبدالله عثمان الصقير وكيل عبدالله بن عمرو بن العاص ابتدائية الروابي 158 عبدالعزيز عبدالله عمر الماضي وكيل اوس بن الارقم ابتدائية الرائد 159 عبدالعزيز عبدالله محمد القرني وكيل البخاري ابتدائية الغرب 160 عبدالعزيز عبدالله محمد المقرن وكيل مالك بن الريب ابتدائية الرائد

م الاســــــــــــــــــم السجل المدني العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 161 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الراشد وكيل الأبناء بالكلية الحربية ابتدائية الدرعية 162 عبدالعزيز محمد قاسم الجعفري وكيل علي بن ابي طالب ابتدائية الوسط 163 عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن الرسيني وكيل عقبة بن عمرو ابتدائية الغرب 164 عبدالله حسن عبدالعزيز الجريبة وكيل موسى بن عقبة متوسطة السويدي 165 عبدالله حمود سعد البدراني وكيل مجمع الملك سلمان التعليمي متوسطة الروضة 166 عبدالله حمود عبدالله الهذلول وكيل النيسابورى متوسطة الروابي 167 عبدالله خلف محمد الجروان وكيل ابن قدامة متوسطة الوسط 168 عبدالله عبدالرحمن عثمان الاسمري وكيل ابن قتيبة متوسطة الجنوب 169 عبدالله عبدالعزيز احمد الملحم وكيل جعفر بن الزبير متوسطة الشرق 170 عبدالله عبدالعزيز عبدالله العتيق وكيل الجوهري ثانوية الغرب 171 عبدالله عبدالله فيصل العتيبي وكيل محمد المانع ابتدائية الروضة 172 عبدالله علي عبدالله العواد وكيل حي الريان ابتدائية الروابي 173 عبدالله محيسن ساير الشمري وكيل عائذ بن عمرو ابتدائية الشرق 174 عبدالله مصلح سلمان الشهري وكيل معهد التربية الفكرية بغرب الرياض ابتدائية الغرب 175 عبدالمجيد جبران جابر البرقاني وكيل العليا ثانوية الشمال 176 عبدالمجيد حمد صالح الهدلق وكيل ابي عبدالرحمن السلمى لتحفيظ القرآن ابتدائية الدرعية 177 عبدالمجيد محمد مقبل العتيبي وكيل الهدى ابتدائية الرائد 178 عبدالمحسن صالح محمد المصيبيح وكيل اسعد بن زرارة ابتدائية الشمال 179 عبدالمحسن محمد احمد الجنيدل وكيل مؤته متوسطة السويدي 180 عبدالملك ابراهيم محمد الاحيدب وكيل الثانية متوسطة الوسط 181 عبدالملك حسن حمد بن حسن وكيل يزيد بن ابي عثمان متوسطة الرائد 182 عبدالوهاب عبدالله علي السويدي وكيل علي بن الحسين ابتدائية الشمال 183 عبيد خلف هليل العنزي وكيل التنعيم ابتدائية الشرق 184 علي راشد مبارك زنان وكيل السمح بن مالك متوسطة الجنوب 185 علي سعود محمد العصيمي وكيل ابي محجن الثقفي ابتدائية الروابي 186 علي سعيد محمد الغامدي وكيل عبدالله بن انيس ابتدائية العزيزية 187 علي صالح علي الرسي وكيل ابن سينا ثانوية الشمال 188 علي صالح علي الماضي وكيل المقداد بن الاسود ابتدائية الشرق 189 علي صالح محمد القرني وكيل عبدالله خياط ابتدائية قرطبة 190 علي عبدالرحمن عبدالله المقحم وكيل الضحاك بن سفيان ابتدائية الشرق 191 علي عبدالعزيز عبدالرحمن المجلي وكيل الشفا ثانوية الجنوب 192 عليان فرحان خلف العنزي وكيل ربيعة الرأي ابتدائية الشرق

م الاســــــــــــــــــم العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 193 عمري محسن رمزي الزهراني وكيل شرحبيل بن حسنة متوسطة العزيزية 194 عوض محمد بلقاسم الشهري وكيل المدائن ثانوية الغرب 195 عيد براك عيد اليحيا وكيل عبدالله بن عون ابتدائية الشرق 196 عيسى سعيد صالح آل عيسى وكيل ابي امامة الباهلي ابتدائية قرطبة 197 فايز محمد فايز السعدي وكيل عمر المختار متوسطة الغرب 198 فراج معدي شرثان القحطاني وكيل القاضي يوسف ابتدائية الشرق 199 فلاح سعد ناصر العجمي وكيل ابي العالية ابتدائية الروضة 200 فهد احمد ابراهيم الكناني وكيل خبيب بن عدي لتحفيظ القرآن ابتدائية السويدي 201 فهد خالد صنت المطيري وكيل ابي اسماعيل الهروي ثانوية الروضة 202 فهد سعد جمعان الشهري وكيل المسعودي متوسطة الوسط 203 فهد شديد عبدالعزيز الشديد وكيل القرطبي ابتدائية الغرب 204 فهد عبدالرحمن صالح العبدالقادر وكيل إياس بن عدي متوسطة الرائد 205 فهد عبدالعزيز صالح السحيم وكيل عطاء بن ابى رباح متوسطة الروابي 206 فهد عبدالله حمد العبودي وكيل مصعب بن الزبير متوسطة الرائد 207 فهد محمد سليمان السياري وكيل عبدالله بن سعود ثانوية السويدي 208 فهد محمد ظافر الاسمري وكيل الوليد بن قيس ابتدائية الجنوب 209 فهد نشاء محارب الحربي وكيل عكرمة ابتدائية الشرق 210 فوزي سعود صالح اليحيى وكيل محمود بن الربيع ابتدائية الروابي 211 فيصل سليمان محمد السلطان وكيل الامام شعبه لتحفيظ القرآن متوسطة الروابي 212 فيصل عبدالرحمن عبدالعزيز المهوس وكيل سعيد بن منصور متوسطة الشرق 213 فيصل عبدالله سليمان النفيعي وكيل عبدالله بن اسلم متوسطة الغرب 214 فيصل عبدالله مفرح الشهري وكيل البيعة متوسطة الشمال 215 ماجد سلطان ثامر السبيعي وكيل الامير منصور بن عبدالعزيز ثانوية الوسط 216 ماجد محمد عبدالله الموسى وكيل حسن ال الشيخ ابتدائية الروابي 217 متعب حمدان علي الغامدي وكيل عبدالعزيز بن باز ثانوية الشمال 218 محمد ابراهيم عبدالرحمن المنيف وكيل المنذري ابتدائية الشمال 219 محمد ابراهيم عبدالعزيز الحواس وكيل ابي امامة الباهلي ابتدائية قرطبة 220 محمد ابراهيم عبدالعزيز العريفي وكيل عبدالله الخليفي ابتدائية السويدي 221 محمد خلف غصن العتيبي وكيل اسامة بن منقذ متوسطة قرطبة 222 محمد راشد شامان الضفيان وكيل عمر بن عبدالعزيز ابتدائية الجنوب 223 محمد راشد محمد المشاري وكيل السمح بن مالك متوسطة الجنوب 224 محمد سالم معيوف العصيمي وكيل ابن العميد ابتدائية الرائد

م الاســــــــــــــــــم العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 225 محمد سعيد سالم القرني وكيل نجد متوسطة السويدي 226 محمد سعيد هادي ال غايب وكيل عبدالملك بن مروان ابتدائية الشمال 227 محمد صالح جبران الفيفي وكيل مالك بن دينار ثانوية الغرب 228 محمد صالح عبدالله العريني وكيل بكر المزني متوسطة الغرب 229 محمد عبدالرحمن ابراهيم الجوعي وكيل عاصم بن ثابت ابتدائية الروابي 230 محمد عبدالعزيز ابراهيم الخرجي وكيل السليمانية ثانوية الشمال 231 محمد عبدالعزيز محمد البصيص وكيل مجمع الامير سلطان التعليمي متوسطة الشمال 232 محمد عبدالعزيز محمد الهويمل وكيل عمرو بن معاذ ابتدائية الدرعية 233 محمد عبدالله ناصر الحمد وكيل الراغب الأصفهاني متوسطة العزيزية 234 محمد عمران ناجي المطيري وكيل نجم الدين أيوب متوسطة الرائد 235 محمد محمد عبدالرحمن المزيني وكيل النيسابورى متوسطة الروابي 236 محمد مطلق ذعار الحمالي وكيل ابن الوردي متوسطة الغرب 237 محمد موسى ناصر العبدالسلام وكيل ابي بكر بن العربي ثانوية الجنوب 238 مساعد عبدالرحمن محمد الهويمل وكيل إياس بن معاوية ابتدائية الغرب 239 مساعد محمد حمود الجديع وكيل محمود الغزنوي ثانوية الوسط 240 مشبب سعيد مشبب القحطاني وكيل عبدالله بن سهيل ابتدائية قرطبة 241 مطر خلف مطر الميموني وكيل عبدالرحمن بن مهدي ثانوية الروابي 242 مطلق مبارك مجرّى القحطاني وكيل عبدالله بن مصعب ابتدائية الشرق 243 مقبل محمد مقبل العتيبي وكيل عطاء بن يسار متوسطة الغرب 244 مقبول سعد معيض القحطاني وكيل عبدالرحمن الدوسري متوسطة الروضة 245 منصور عبدالله سليمان الرسيني وكيل الامير طلال بن عبدالعزيز ثانوية الجنوب 246 ناصر خالد عبدالله اليوسف وكيل حي الروضة ابتدائية الروضة 247 ناصر سعيد عبدالله الاسمري وكيل ابو جعفر المدني لتحفيظ القرآن ابتدائية الغرب 248 ناصر عبدالعزيز مرضي متعب وكيل الحارث بن عمير ابتدائية الرائد 249 ناصر عبدالله سعد العريفي وكيل اويس القرني ابتدائية الغرب 250 نايف محمد ضيف الله الغامدي وكيل طريف بن مالك ثانوية الغرب 251 نايف نامي مستور العتيبي وكيل ابن عبدربه الاندلسي ابتدائية قرطبة 252 وضاح سليمان محمد التويم وكيل الملك عبدالعزيز متوسطة الوسط

• حركة تكليف القيادات المدرسية للعام الدراسي 1438/1439هـ

م الاســــــــــــــــــم العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 1 احمد غازي عايد الحربي قائد اوس بن الصامت ابتدائية الشرق 2 اديب علي علي الحملي قائد اسد بن خويلد متوسطة الجنوب 3 خالد علي محمد السبت قائد مجاهد متوسطة الوسط 4 خالد محمد سعود الزعاقي قائد زهير بن ابي سلمى ابتدائية الوسط 5 شاهر شجاع مقعد البقمي قائد المقريزي ابتدائية الشرق 6 شبيب فالح منير القحطاني قائد سلمة بن دينار ثانوية قرطبة 7 عايض مسفر حمود العتيبي قائد عبدالقاهر الجرجاني متوسطة الروابي 8 عائض محمد عايض الاسمري قائد قيس بن عاصم متوسطة الجنوب 9 عبدالرحمن علي عبدالعزيز العجلان قائد معهد التربية الفكرية بشرق الرياض ابتدائية الروابي 10 عبدالله موسى ابراهيم الجساس قائد معهد الامل للصم بشرق الرياض ابتدائية الروابي 11 عطاالله عبود سمير العنزي قائد سليمان بن يسار ابتدائية قرطبة 12 محمد حسين دخيل الله الكثيري قائد مجمع العليان التعليمي ثانوية الروابي 13 محمد خربوش سعدون العتيبي قائد المزاحمية ابتدائية الجنوب 14 محمد صالح ناصر اليوسف قائد ابن قدامة متوسطة الوسط 15 محمد عبدالمحسن عبدالله الاحمد قائد معهد النور ابتدائية الغرب 16 محمد عثمان محمد العثمان قائد النموذجية التطبيقية ابتدائية الغرب 17 محمد مشافي ابراهيم حمدي قائد ذي النورين متوسطة الغرب 18 محمد يعين الله عون العمري قائد اليمامة ثانوية الوسط

م الاســــــــــــــــــم العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 1 ابراهيم صالح عبيد الشمري قائد مداد البيان الأهلية ثانوية قرطبة 2 احمد مفرح محمد الزهراني قائد عكاظ الأهلية متوسطة الغرب 3 اسامه فواز عبدالله الفريح قائد دار العلوم الاهلية ابتدائية الروضة 4 انور عبدالله احمد الجارالله قائد ابن خلدون الأهلية فرع الياسمين ابتدائية الرائد 5 إبراهيم حمد ناصر الصقير قائد مشاعل الرابية الاهلية متوسطة الرائد 6 بندر عبدالله محمد الرشيد قائد الهدى الأهلية ثانوية العزيزية 7 حسين سعود حسين التميمي قائد الفيصلية الأهلية ثانوية الوسط 8 حسين سعيد علي القحطاني قائد مداد البيان الأهلية متوسطة قرطبة 9 حسين يحيى سلمان الفيفي قائد شبه الجزيرة الأهلية متوسطة الوسط 10 خالد خليفة سليمان الوهابي قائد الرشد الأهلية متوسطة السويدي 11 خالد طلق سلطان الوذيناني قائد التربية النموذجية الاهلية – الروابي ابتدائية الروابي 12 خالد محمد عبدالله الحمود قائد الأركان الأهلية ابتدائية السويدي 13 خالد محمد علي ال سعيد قائد التقوى الأهلية ثانوية السويدي 14 سعد عبدالرحمن سعد الغبيشي قائد الشعلة الأهلية متوسطة الوسط 15 سليمان محمد عبدالرحمن الحميد قائد النبلاء الأهلية متوسطة الجنوب 16 شعلان عبدالله أحمد الشمراني قائد جيل التربية الأهلية متوسطة الغرب 17 عبدالرحمن سليمان عبدالعزيز المعيوف قائد السمو الأهلية ابتدائية الشمال 18 عبدالرحمن عبدالعزيز إبراهيم الفايز قائد الصحافة الأهلية ابتدائية الرائد 19 عبدالعزيز احمد خميس الزهراني قائد نبع العلوم الأهلية ثانوية الجنوب 20 عبدالعزيز عبدالله ناصر السالم قائد التربية السعودية الأهلية ابتدائية الشمال 21 عبدالله سبيت عتيق ال سبيت قائد نبض القلم الأهلية ابتدائية الجنوب 22 عبدالله سعد حمد السبيعي قائد اجيال المعرفة الاهلية ابتدائية الجنوب 23 عبدالله ضاوي عبدالله الدعجاني قائد الإمام الشافعي الأهلية ثانوية الروضة 24 عبدالله علي إبراهيم الطلاسي قائد الأركان الأهلية متوسطة السويدي 25 عبدالناصر عبدالله محمد العيسى قائد التوحيد الأهلية ثانوية السويدي 26 عثمان عبدالله حسن جباري قائد قرطبة الأهلية ثانوية الجنوب 27 علي سليمان علي العثمان قائد دار القلم الأهلية متوسطة الروابي 28 علي عيدان محمد الشمراني قائد شروق المعرفة الأهلية ابتدائية قرطبة 29 علي فيصل قبلان العتيبي قائد الإمام الشافعي الأهلية متوسطة الروضة 30 غالب عبدالله حمد الشريف قائد القبس الأهلية متوسطة الشمال 31 فهد ابراهيم عبدالرحمن الحايك قائد دار القلم الأهلية ثانوية الروابي 32 فهد محمد مفرح الشهراني قائد شروق المعرفة النموذجية الأهلية متوسطة قرطبة

م الاســــــــــــــــــم السجل المدني العمل الـمــدرســـــــــــــــة المرشح لها المرحلة الـمـكـتــب 33 فياض محمد عايض الرويس قائد الرشد الأهلية ثانوية الجنوب 34 ماجد عبدالرحمن حمد الدعيج قائد شروق المعرفة النموذجية الأهلية ثانوية قرطبة 35 محمد زيد راشد التميمي قائد النظامية الأهلية ثانوية الجنوب 36 محمد سليم عبدالله العمري قائد المجد الأهلية فرع نمار ثانوية الجنوب 37 محمد علي محمد الزهراني قائد التربية الرقمية الاهلية متوسطة السويدي 38 مسفر مسرب عبدالله الغامدي قائد الجامعة التطبيقية الأهلية ثانوية قرطبة 39 مفرح إبراهيم علي الحقوي قائد الجامعة التطبيقية الأهلية ابتدائية قرطبة 40 ناصر سعد حمد المنيف قائد المتقدمة الاهلية ابتدائية الرائد 41 نايف عبيد سويلم العتيبي قائد المنهل الأهلية ثانوية الوسط 42 نايف محمد عيد الحربي قائد نيار الأهلية متوسطة الرائد 43 وائل عبدالله محمد النايل قائد الارقم الاهلية متوسطة الروضة 44 يوسف عبدالله عبدالعزيز الخضيري قائد دار المعرفة الاهلية متوسطة الروابي