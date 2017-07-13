بالأسماء.. منح 60 مواطناً ميداليات الاستحقاق لتبرعهم بالدم

المواطن - واس

صدرت الموافقة السامية بمنح 60 مواطناً ميداليات الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك نظير تبرعهم بالدم لعشر مرات.

وفي ما يلي أسماء المتبرعين وهم:

الرقيب مرزوق عوض الله الربيعي، والجندي أول ماجد شداد المالكي، وأحمد ناصر الزهراني، وبندر حسين القثامي، وخالد خليف العتيبي، وهلال بركات المالكي، ودخيل الله مسلم الحميدي، وماجد عبدالله الغامدي، وعبدالله سعيد الزهراني، وفوزي بخيت العتيبي، ومنصور فايز الجودي، وفارس عبدالله الطويرقي، والوكيل الرقيب عبدالرحمن صياح البلوي، والرئيس الرقباء إبراهيم عبدالله الزهراني، والرقيب أول سالم عتيق العطوي، والوكيل الرقيب ناصر صالح البلوي، والوكيل الرقيب أحمد محمد العمراني، والرقيب أول نوار مقبول الطلحي، والرقيب أحمد محمد حكمي، والعريف إبراهيم محمد راجحي، والوكيل الرقيب عبدالله عيضة لعجم، والمقدم ركن منصور محمد المطيري.

وكذلك تم منح الرقيب شايع صالح الحارثي، وعلي حمد اليامي، وسلمان سالم الغامدي، ومشعل عبدالله الشاعر، وخالد سالم الزهراني، وناصر يعن الله الغامدي، وسالم أحمد الغامدي، والعريف رامي محمد الجهني، والرقيب سعود عزيز الحربي، والرقيب أول فالح حمود العوفي، ومحمد خالد الخلف، وأحمد ضيف الله الجهني، ومحمد بكر طولة، وخالد أحمد الأحمدي ،وسلطان فائز الأحمدي، وحسام عبدالرحمن أحمد، وفايد رافد السحيمي، وعبدالرحمن إبراهيم العبيد، وعبداللطيف عبدالصمد قاري، ومصطفى عثمان البلوشي، وفيصل عبدالله الحربي، وتركي فهد العنبري، وحسن عواد الردادي، وصفوان صالح عامودي، وغازي سالم الصاعدي، وحمزة الهادي العروسي الهادي، وفواز عايد الرواني، وعادل عبيد الله اللقماني، وسعود مهيل السحيمي، وراكان عبدالرحمن باكربشات، وسامي فالح المحمدي، ومحمد سعيد الأحمدي، وعلي حسين الغامدي، وحبيب أحمد كعكي، ووسام عبداللطيف سلامه، وعبدالعزيز سعد المحمدي، ومحمد سالم الحجوري، ومحمد أحمد إدريس.