بالأسماء.. 13 بنكاً تستكمل إجراءات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية

المواطن - الرياض

أعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أن 13 بنكًا من البنوك التجارية استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها عبر حسابها على “تويتر” أن البنوك هي: “مصرف الإنماء”، و”البنك الأهلي التجاري”، و”البنك الأول”، و”بنك البلاد”، و”بنك الجزيرة”، و”بنك الخليج الدولي”، و”مصرف الراجحي”، و”بنك الرياض”، و”البنك السعودي البريطاني”، “ساب”، و”البنك السعودي الفرنسي”، و”البنك السعودي للاستثمار”، و”البنك العربي الوطني”، و”مجموعة سامبا المالية”.