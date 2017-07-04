بالتفاصيل.. كل ما يتعلق برسوم المرافقين وحقيقة إعفاء مَن هم دون 18 سنة

المواطن - الرياض

بدأت المملكة يوم السبت الماضي في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وحدّد مجلس الوزراء الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريـال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريـال في السنة الأولى، لتتضاعف (200 ريـال شهرياً) في مطلع يوليو عام 2018.

ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريـال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وكان وزير المالية ، محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين.

وأوضح الجدعان أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015، 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.

تحقيق التوازن:

ويأتي قرار تطبيق الرسوم على المرافقين كخطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، في حين طالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإلغائه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، تفاصيل برنامج “المقابل المالي”، وقررت البدء بتطبيقه في النصف الثاني من عام 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة على نظيرتها السعودية في الشركات.

الفئات المشمولة بالرسوم:

وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة، والزوجة الثانية والثالثة والرابعة؛ والأب والأم؛ وأبو الزوجة وأم الزوجة؛ والعمالة المنزلية والسائقون، وكل من على الكفالة بشكل مباشر.

أما في عام 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، في حين ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً؛ إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وبحلول عام 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.

تساؤلات الوافدين:

وكانت العديد من التساؤلات قد وردت إلى المديرية العامة للجوازات حول هل رسوم التابعين على جميع أفراد العائلة أو من هم فوق ١٨ سنة فقط.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وأوضحت وزارة المالية أن الرسوم ستكون على التابعين والمرافقين وهم: التابعون ” الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة ”، والمرافقون ” هم الأبناء الذكور فوق الـ 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر”.

ووجّه مغرد سؤالاً للجوازات “هل البنات فوق ١٨ سنة هناك سوف يكون رسوم عليها؟”.

وجاء رد الجوازات كالتالي: “أهلاً بك، المقابل المالي لعموم التابعين والمرافقين والعماله المنزليه تحت كفالة المقيمين الخاضعين لوزارة العمل فقط لجميع الجنسيات. نتشرف بخدمتك”.