بالصورة.. تشيلسي يقوم بحذف بيان التعاقد مع موراتا!

المواطن ـ وكالات

نشر نادي تشيلسي الإنجليزي، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بيانًا يوضح تعاقده مع المهاجم ألفارو موراتا، قبل أن يقوم بعد ذلك بحذف البيان الخاص بهذه الصفقة.

واقترب ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي بعد تقدم المفاوضات بين الناديين؛ وفقًا لما ذكرته تقارير بريطانية وإيطالية اليوم الأربعاء.

وكشفت قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية عن وجود اتصالات بين اللاعب الإسباني والنادي الإنجليزي، والتي تسارعت وتيرتها في الأيام الأخيرة بعد إحباط الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

وتؤكد هذه المصادر أن موراتا ما زال يصر على الرحيل عن صفوف ريال مدريد للعب بشكل متواصل، وإنه منفتح أكثر من أي وقت مضى على اللعب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية قبل عدة أيام: إن تشيلسي قدم عرضًا لريال مدريد قدره 80 مليون يورو بما في ذلك المتغيرات، لكن النادي الملكي يطالب بمبلغ 90 مليون يورو.