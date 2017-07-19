بالصورة.. تغريدة عامر عبدالله تحظى بتفاعل جماهير الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام

تداولت جماهير نادي الاتحاد ـ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ـ بشكل كبير تغريدة المعلق الإماراتي عامر عبدالله، والتي كتبها قبل ساعات، وأكد من خلالها أن الفريق الاتحادي مصدر فخر وكبرياء لكافة الفرق العربية، متمنيًا أن يشارك العميد في بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام المقبل.

وكان حساب متخصص على موقع “تويتر”؛ لنقل أخبار بطولة دوري أبطال آسيا، قد نشر مقطع فيديو لمباراة الاتحاد الشهيرة أمام غوانزو الصيني، والتي فاز بها الاتحاد 4 ـ 2 في دور الثمانية من نسخة دوري أبطال آسيا عام 2012، ونشر تغريدة جاء نصها: “من الذاكرة الآسيوية.. الصين لم يتعلموا ماذا حدث لليابانيين في جدة.. ضحية أخرى ارتكبها الاتحاد في غوانزو الصيني ، ليلة لا تُنسى من الذاكرة”.

وتفاعل المعلق الإماراتي عامر عبدالله مع ما نشره حساب دوري أبطال آسيا، وعلق قائلا: “من وين نبشتوها ؟! الاتحاد كبرياء لنا جميعًا.. يارب يشارك هذه السنة. أيامك غير”، وهو التعليق الذي جذب أنظار الاتحاديين بشكة، ووصل عدد الرتويت إلى 1500 مرة في 6 ساعات فقط.