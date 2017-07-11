بالصورة.. رسالة وداع لوكاكو لناديه السابق بعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد

المواطن ـ وكالات

شكر مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم، روميلو لوكاكو، ناديه السابق إيفرتون الذي جعله (لاعبًا أفضل)، في رسالة وداعية بعد إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد سادس الدوري الإنجليزي وبطل الدوري الأوروبي في صفقة قياسية بين الأندية البريطانية قدرت بـ75 مليون جنيه إسترليني (85.5 مليون يورو)، وقال لوكاكو (24 عامًا): أريد أن أوجه شكري الكبير لجميع الأشخاص العاملين في نادي إيفرتون، مضيفًا: أريد أن أشكر المشجعين على دعمهم لي في الأعوام الأربعة التي أمضيتها في صفوف الفريق، وتابع: يمكنني القول بفخر إنه كان شرفًا لي اللعب أمامكم.

ونشر الهداف التاريخي لإيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز مع 68 هدفًا، تعليقاته عبر حسابه على موقع إنستجرام، وقال: إلى العاملين في الملعب ومركز التدريب شكرًا لكم لجعلي أشعر وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول لي معكم. وإلى الجهاز الفني شكرًا لكم على مساعدتي على أن أصبح لاعبًا أفضل، العمل معكم يا رفاق كان ممتعًا، وسأعمل بنصائحكم طوال بقية مسيرتي الكروية. شكرًا نادي إيفرتون لكرة القدم.