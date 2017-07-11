بالصورة.. محترف الهلال لصحيفة برازيلية: أريد تحقيق الآسيوية

المواطن ـ محمد سلام

أعرب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، محترف نادي الهلال، عن أمله بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الفريق الهلالي قوي وقادر على تحقيق اللقب، وسيقاتل من أجل البطولة التي غابت عن خزائن الزعيم منذ سنوات.

تصريحات إدواردو جاءت لصحيفة “terra” البرازيلية، حيث أبدى سعادته بتمديد عقده مع الهلال حتى 2020، وأضاف: “سأواصل المشوار معه، وأتمنى أن أستمر بإبهاج جماهيره الذين أكنّ لهم المودة والاحترام”.

وكان إدواردو قد انضم إلى الهلال قبل موسمين في عام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي، بصفقة باهظة بلغت 5.5 مليون يورو، واستطاع اللاعب تحقيق كافة البطولات المحلية مع الزعيم، ولعب 70 مباراة وسجل 41 هدفًا.