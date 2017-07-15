بالصور.. أكورد 2018 انطلاقة جديدة من هوندا.. وهذه مواصفاتها

المواطن - أحمد بيومي

كشفت شركة هوندا، عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن إطلاق الجيل العاشر من أكورد وهي سيارة أكورد 2018، أحد أكثر السيارات المنتظرة هذا العام، والمنتظر أن يتم طرحها نهاية العام الجاري.

أكورد 2018 الجديدة حصلت على تغيير جذري جريء، بتصميم رياضي بطابع سيارات الكوبيه، وتسعى هوندا للمنافسة العالمية من خلالها بتوفير أفضل جودة قيادة، بثبات وأداء رياضي واقتصادي.

ويأتي تصميم أكورد 2018 بشكل السقف المنحدر بطابع الكوبيه بأربعة أبواب كما بدأت تتجه الكثير من الشركات، وبغطاء محرك أطول وأكثر انخفاضاً، وصندوق خلفي أقصر، وخط جانبي حاد ومقوّس، مما أعطى هذا الجيل طابعاً رياضياً وفاخراً أكثر من قبل.

والواجهة الأمامية في أكورد 2018 تبدو أعرض بفضل هوية هوندا الجديدة بالمصابيح الأمامية العريضة المكونة من 9 قطع LED، والمتصلة بالشبك الواسع الذي يعلوه قطعة الكروم يتوسطها شعار هوندا.

أما الواجهة الخلفية في سيارة أكورد 2018 المرتقبة فتميزت بصندوق خلفي أقصر وسقف منحدر ساعد على تحسين الأيروديناميكية بفارق 3%، بجانب مصابيح الـLED الخلفية على شكل حرف U ومخرجي العادم.

ومن خلال نظرة داخلية على أكورد 2018 نرى أنها لم تنحصر على التصميم الجمالي فقط، فقد قامت هوندا بتحسين الإحساس بالقيادة والرؤية، حيث خفضت من مستوى المقاعد لشعور رياضي أكثر، وقللت من سماكة أعمد السقف بنسبة 20% لرؤية أفضل.

كذلك المقاعد أصبحت أطول في أكورد 2018 من حيث الأكتاف لتعطيها مظهراً فاخراً ولتوفر دعماً أفضل أثناء الجلوس. كذلك تتوفر بـ12 وضعية مختلفة، وخاصية التبريد والتدفئة.

تتميز هوندا أكورد 2018 أيضاً بمميزات فريدة مثل الشحن اللاسلكي، واتصال 4G LTE يوفر Wifi قابل حتى لتحديث النظام لاسلكياً. إضافة إلى منافذ USB مخصصة للشحن، و10 سماعات لفئة EX-L.