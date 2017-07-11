بالصور.. أمانة جازان تنظف مجاري الأودية والسيول استعدادًا لموسم الأمطار

المواطن - جازان

بدأت أمانة منطقة جازان وبلدياتها تنفيذ أعمال تنظيف الأودية ومجاري السيول بمحافظات وقرى المنطقة، وذلك بالتنسيق مع مقام إمارة المنطقة والمحافظات والعمل مع الجهات ذات العلاقة وبعد تحديد إحداثيات مجاري الأودية من قبل هيئة المساحة الجيولوجية.

تنظيف الأودية

ووجه أمين المنطقة محمد بن حمود الشايع ،كافة البلديات الكل حسب نطاق عملها بالبدء في أعمال تنظيف الأودية من المعوقات وإزالة المخلفات من المناهل والعبارات وصيانة الشبكات والأنفاق ومتابعة مشاريع شبكات تصريف مياة الأمطار ودرء أخطار السيول، ويتم ذلك عبر خطة عمل وإشراف ومتابعة من أمانة المنطقة على تنفيذ تلك الأعمال.

تحديد جيولوجي

وكان رئيس بلدية مدينة جازان والمشرف على أعمال تنظيف الأودية المهندس محمد الهلالي، أكد أمس أنه قد تم التنسيق مع إمارة المنطقة وهيئة المساحة الجيولوجية والجهات ذات العلاقة، وذلك للاطلاع ووضع الخطط الاحترازية المسبقة للتعامل مع أي حالات مطرية.

خطة عمل

وأبان المهندس الهلالي بأنه يتم تنفيذ خطة عمل تنظيف الأودية ومجاري السيول وترتكز على ثلاثة محاور، وهي: العمل على تنظيف مجاري الأودية والعبارات وإزالة كل ما يعترض مجاري السيول وتدعيم حمايات القرى والتأكد من سلامتها، إضافة إلى تنظيف مصائد الأمطار وخطوط شبكات التصريف والتأكد من سلامة مضخات الطرد ولوحات التشغيل وصيانتها، وكذلك صيانة وتجهيز المعدات والآليات والمضخات التي تستخدم في المناطق والتجمعات غير المشمولة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

وأشار الهلالي إلى أن بلدية جازان بدأت أعمال تنظيف شاملة للأودية ومجاري السيول التي تحيط وتعبر بمدينة جازان، بالإضافة إلى صيانة الشبكات والقنوات والتأكد من مدى جاهزيتها، ويأتي هذا ضمن الجاهزية والاستعداد المستمر قبل موسم هطول الأمطار القادم.

