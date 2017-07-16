بالصور.. أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة وطن بلا مخالف بالطرق والميادين

المواطن - القصيم

تواصل أمانة منطقة القصيم المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة (وطن بلا مخالف) والحملة الوطنية (وطننا أمانة) وذلك بتغطية عدد من الجسور والطرق الحيوية باللوحات الإعلانية للتوصيل رسائل الحملة واستثمار أدوات ووسائل ومنصات الأمانة والبلديات إعلامياً للمساهمة الفعالة في هذا العمل.

وأوضح أمين القصيم م . محمد المجلي حرص سمو أمير منطقة القصيم على أولوية المشاركات الوطنية وإيصال الرسائل الهادفة للمجتمع ومتابعة تنفذ هذه الحملات وفق الخطط المرصودة، وتأكيد سموه أهمية مشاركة جميع بلديات المنطقة في هذا العمل الوطني, وأضاف هذا ما حرصنا عليه حيث تم استثمار ما تملك الأمانة من أدوات وتسخيرها من أجل إنجاح المشاركة في جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم.

بدوره أوضح م. محمد المندرج أن أمانة القصيم سعت إلى تحقيق أهداف الحملات في وسائل الإعلام والإعلان وتحديث بيانات رسائل التوعية وفق مستجدات هذه الحملات، حيث تم مؤخراً إضافات لوحات إعلانية في مواقع وطرق حيوية كان أبرزها طريق عمر بن الخطاب والملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وطرق الملك سلمان والأمير فيصل بن مشعل، كما تمت مواكبة هذه الحملة إعلامياً بمختلف اتجاهات المنطقة.