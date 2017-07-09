بالصور.. أهالي محايل يشيعون الشهيد عثمان مديني

المواطن - محايل عسير

شيعت جموع المصلين، اليوم الأحد، بمحايل عسير، شهيد الواجب، الجندي أول عثمان بن عبدالله مديني، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيل محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.