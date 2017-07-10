بالصور.. أول ظهور لـ محمد بن سلمان في مجلس الوزراء وليًا للعهد ونائبًا لرئيس الوزراء

المواطن - تصوير : بندر الجلعود- الرياض

شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أول حضور للأمير محمد بن سلمان بوصفه ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وأخذ ولي العهد مقعده إلى جوار خادم الحرمين الشريفين فيما كانت صورته تزين جدار المجلس إلى جانب صورة الملك المؤسس رحمه الله وصورة الملك سلمان حفظه الله.

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.

بعد ذلك تطرق مجلس الوزراء إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات والقرارات اللازمة.

ولفتت المشاركة الأولى لولي العهد في مجلس الوزراء أنظار المغردين الذين تبادلوا صور ولي العهد في الجلسة، داعين له بالتوفيق والسداد وأن يكون عونًا للملك في خدمة الدين والوطن.

وكان خادم الحرمين قد أصدر أمرًا ملكيًا ليلة 26 رمضان الماضي تم بموجبه تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، وما كلف به من مهام أخرى.