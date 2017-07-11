بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش بتبوك

المواطن - تبوك

أحبط جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (7.400) كيلوجرام عُثر عليها مُخبأة مع أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز منصور المزيد أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة، عُثر على تلك الكمية من مادة الحشيش المخدرة مُخبأة في حقيبتين مع أحد ركاب الرحلة، وذلك بإخفائها داخل مخبأين تم إعدادهما وتجهيزهما بغرض التهريب في الطبقة السفلية للحقيبتين، بحيث تم وضع كامل الكمية بداخل المخبأين.

يذكر أن هذه المحاولة تُعد الثانية التي تم إحباطها في جمرك الأمير سلطان خلال أقل من عشرة أيام، حيث أحبط الجمرك مؤخرًا محاولة تهريب قرابة عشرة كيلو جرامات من مادة الأفيون.