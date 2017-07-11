بالصور.. إزالة العقارات منزوعة الملكية لتوسعة طريق الملك فهد بالمسارحة

المواطن - علي شيبان - أحد المسارحة

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بسرعة حصر العقارات وتثمينها وحفظ حقوق أصحابها وإزالتها، وقف محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، على سير عمل اللجان ووجه بسرعة تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي أمير المنطقة بتشكيل لجنة أمنية لحفظ الأمن وتسهيلاً للحركة بمشاركة الكهرباء والدفاع المدني؛ وذلك لضمان سلامة المارة أثناء أعمال إزالة العقارات المتبقية والمعترضة لخطوط التنظيم، ونقل الأنقاض أولاً بأول، ومنع أي عرقله للحركة المرورية النشطة بهذا المحور.

وأزالت بلدية أحد المسارحة عدداً من العقارات التي تعترض خط التنظيم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لتوسعة طريق الملك فهد وسط المحافظة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من حصر للعقارات وتثمينها وإبلاغ أصحابها بحسب توجيهات أمير المنطقة والتي تهدف إلى تسريع عجلة التنمية بالمحافظة.



وتهدف الإزالة إلى توسعة الطريق الذي يعد امتداداً لمدخل المحافظة من الجهة الغربية، إلى الجهة الشرقية، ويعد محوراً رئيسياً للحركة المرورية، ورابطاً للعديد من الشوارع الفرعية.

من جهته أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سلمان الفيفي أن اكتمال المشروع سيسهم في تسهيل انسيابية تدفق المركبات في الطريق، وسرعة نقل الحركة وسط المحافظة؛ مما يسهل حركة المرور وفك الاختناقات المرورية.