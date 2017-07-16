بالصور.. إعادة النبض لطفلين توقف قلباهما بعد احتراق منزلهما في الرياض

المواطن - الرياض

نجحت فرق الهلال الأحمر السعودي في إعادة النبض لطفلين، توقف قلباهما بعد حدوث حريق في مقر مسكنهما في الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح اليوم يفيد باندلاع حريق في منزل يقع على طريق بلال بن رباح مع عبدالرحمن الداخل غربي العاصمة.

وأضاف أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتين استجابةً متقدمة والقائد الميداني إلى الموقع، حيث اتضح وجود ٨ حالات بينهم حالة وفاة لطفل، و6 إصابات منها أربعة لأطفال ما بين توقف قلب وتنفس، وحالتان لبالغين عبارة عن إصابات طفيفة.

وأشار المتحدث إلى أنه جرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة وعمل إنعاش قلبي رئوي للحالات، ونقلهم للمنشآت المناسبة.