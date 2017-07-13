بالصور.. إعلاميو الجبيل يرصدون بطولات حرس الحدود على الحد الجنوبي

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان:

نظّم المركز الإعلامي بالحد الجنوبي بجازان، صباح اليوم الخميس، زيارة لوفد رابطة إعلاميي الجبيل، إلى قطاع حرس الحدود بمحافظة الداير بني مالك.

وضم الوفد الإعلامي، رئيس رابطة إعلاميي الجبيل عيسى بن عبدالعزيز الخاطر، ونائبه سعيد الشهراني، وعدد من الإعلاميين البارزين من مختلف وسائل الإعلام بالمنطقة الشرقية.

وشملت جولة الفريق الإعلامي، عددًا من المراكز والنقاط الحدودية المتقدمة على الشريط الحدودي، والتي التقى فيها الإعلاميون بأبطال حرس الحدود، وشاهدوا همم وبسالة الجنود، خلال تصديهم وردع محاولات تسلل على الشريط الحدودي، والقبض على مجموعات من المتسللين، وعدد من المهربات. واطلع الوفد على البطولات التي يسطرها جنودنا البواسل في أرض الميدان بالحد الجنوبي.

ووثق الجميع صور التضحيات في الدفاع عن الوطن الغالي، ضد المعتدين من الحوثيين والمتسللين.

وعبر وفد رابطة إعلاميي الجبيل، عن سعادتهم البالغة بالتواجد بين أبطال الحد الجنوبي من رجال حرس الحدود، ومعايشتهم حالة الأحداث الميدانية من رصد وتعقب ومراقبة الأهداف المعادية، والتعامل معها بكل حزم وقوة واقتدار وجاهزية تامة، ومعنويات مرتفعة.

وثمنوا للمركز الإعلامي بالحد الجنوبي التعاون والتنسيق لهذه الزيارة، وجهوده في سبيل إبراز ملاحم وتضحيات جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.