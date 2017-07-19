بالصور .. إغلاق 5 مخابز مخالفة في بارق

المواطن ـ أحمد الشهري ــ بارق

نفذ قسم إدارة الخدمات ببلدية بارق أمس جولات رقابية مكثفة على المطاعم والمحال الغذائية، والمخابز بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والبلدية أسفرت عن إغلاق 5 مخابز.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي، أنه تم ضبط العديد من المخالفات البلدية تمثلت في إغلاق خمسة مخابز مخالفة وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا البارقي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على الرقم الموحد ” ٩٤٠ ” حيث ستقوم البلدية بعمل اللازم حيال تلقي تلك البلاغات ومعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.