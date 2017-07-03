بالصور.. “إكسترا” تماطل في استبدال أجهزة سلمتها لصاحبها مكسورة!

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أحد سكان محافظة “العيدابي” شرق منطقة جازان من مماطلة شركة “إكسترا”، لأكثر من 3 أشهر في استبدال بعض الأجهزة الكهربائية لمواطن اشترى منهم أجهزة مكسورة.

وأكد محمد الغزواني، خلال شكواه إلى صحيفة “المواطن“، أنه اشترى بعض الأدوات الكهربائية من موقع “إكسترا” في يوم 22 مايو، (ثلاجة سامسونج- وغسالة صحون أرستون- وغسالة ملابس سامسونج) وانتظر ما يقارب 12 يومًا حتى تم إيصال الطلبية يوم 4 يونيو.

وتابع أنه تم إحضار الطلبية من قبل عمالة إفريقية (سودانيين) في سيارة “دينا” لا يحملون أي شعار للشركة، وعندما سألهم إن كانوا تابعين للشركة، قالوا إنهم يتعاملون بالمشاوير فقط، وبعد إنزال الطلبية أعطوه ورقة “استلام” ليست النسخة الأصلية وإنما الصورة، وطلبوا منه التوقيع، ولكنه رفض بحجة عدم وجود الفاتورة الأساس، وتم الاتصال بشخص ثالث يدعون أنه المسؤول، ورفض أن يحدثه، وبعدها طلب منهم فك وتركيب الأدوات الكهربائية فرفضوا بحجة أن التركيب ليس من شأنهم.

واستكمل “الغزواني” قصته التي طالت أكثر من اللازم، كما يقول: “بعدها فتحت الطلبية وتفاجأت بأن غسالة الصحون مكسورة من الأعلى، وعلى الفور اتصلت على إكسترا، ورفعت بلاغًا حتى يتم إرجاع الطلب واستبداله، وتم تسجيل شكوى بذلك، ووصلتني رسالة، وتم الاتصال عليهم كل يوم، وهم يقولون لي خلال 24- 48 ساعة ونحل مشكلتك، ولكن دون جدوى”.

وتابع: “وصلتني رسالة التواصل معي يوم 6/ 6، ومضى هذا اليوم ولم يتواصل معي أحد، وكررت الاتصال بهم ودون فائدة، وبعد عدة أيام اتصلوا بي وقالوا إن الشكوى ليس في الاستبدال بل الصيانة، وسوف يتم إرسال فني صيانة في أقرب وقت، ورفعت شكوى من جديد لتصحيح الشكوى السابقة، ووصلت لي رسالة خاصة على جوالي، ولم يتم التواصل مع العلم بأني اتصل عليهم بشكل شبه يومي”.

وأردف: “بعدها اتجهت إلى تطبيق وزارة التجارة ورفعت شكوى، فاتصلت بي شركة إكسترا وقالوا: (لديك شكوى وسوف يتم حلها في أقرب وقت ممكن)، وبعد يومين أو ثلاثة تم إرسال رسالة لي تقول إن الشكوى في الشركة أقفلت لأتصل بهم مجددًا، وأوضح لهم أن الشكوى تتضمن استبدال الأجهزة المكسورة وليس في الصيانة، وأن السبب الرئيسي في الكسر هم العمال الذين أنزلوا البضاعة وهربوا من لدي”.

وأضاف: “بعدها تم الاتصال بي من وزارة التجارة وقالوا لي إن المشكلة انتهت، ولكني رددت عليهم بأنها ما زالت مستمرة، فرد علي الموظف بالقول إنه سيتم تصعيد الموضوع”.

ولفت إلى أنه: “دخلت على تطبيق إكسترا ووجدت عبارة (تم تغطيتها)، مع العلم أن المشكلة باقية إلى الآن، ووصل لي رسالة بمراجعة وزارة التجارة وما حدث أي شيء، وطوال أيام العطلة ورمضان وهم يماطلون”.

وقال: “الشيء المضحك في هذه المشكلة أن فنيًّا فلبينيًّا اتصل بي وسأل عن مكان إقامتي، وعندنا علم بأنني في (العيدابي) ادعى بُعد المسافة، واتفق معي على أنه سوف يكتب تقريرًا مفصلًا، وأرسلت له صور الجهاز المكسور واتصلت به وفهمته أني أريد الاستبدال وليس الصيانة، وبعد فترة تم الاتصال بي وقالوا إن الشكوى طلب (صيانة)، وأفهمتهم أن المنتج وصلني مكسورا ومن حقي استبداله داخل فترة الضمان”.

وطالب الغزواني من الجهات المعنية حل هذه المشكلة التي طالت أكثر من ثلاثة أشهر، وأيضًا من وزارة التجارة بالتدخل السريع وحلها بالطريقة النظامية الصحيحة.