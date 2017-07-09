بالصور.. اعتماد تصاميم 14مسجدًا بالهوية المكية الإسلامية‎

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

أجازت مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد التصاميم النهائية لـ14 مسجدًا من المرحلة الأولى من أصل 50 مسجدًا تقرر بناؤها على طراز العمران المكي.

يأتي ذلك إنفاذًا للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وعددٍ من الجهات لبناء عدة مساجد وفقا للهوية المكية الإسلامية.

وتنص الاتفاقية على إعمار وترميم وإعادة بناء 50 مسجدًا بالعاصمة المقدسة، كذلك مراجعة البنية التحتية والخدمية في مدينة مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة فيما يتعلق بالمساجد والجوامع، بهدف تمكين القطاع الخاص والخيري من القيام بدوره الفاعل في هذا الجانب.كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع مؤسسة وطنية، تهدف إلى إعداد تصاميم معمارية وفقاً للهوية والسمات التاريخية للعاصمة المقدسة، التي تتماشى مع خصوصيتها المعمارية والإسلامية.

وأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة علي العبدلي،حرص الأمير خالد الفيصل على تأصيل الهوية المكية في مشاريع العاصمة المقدسة ، وخصوصا المساجد ، مضيفًا أن الفرع عمل خلال الفترة الماضية على عقد ورش عمل مع عدة جهات ومصممين للخروج بتصاميم تعزز الهوية المكية في المشاريع الجديدة للفرع.

وأبان أن الاجتماعات التي عقدها في هذا الشأن تم خلالها استعراض التصاميم النهائية لعدد من المساجد من بينها جامع شهداء عاصفة الحزم ومساجد مخططات بطحاء قريش والشرائع والمعيصم وولي العهد وجبل النور والبوابة ومسجد حي الريان وعاطف الحازمي والإمام البخاري ومير عالم وأم المؤمنين وبخيت اللقماني وغيرها.

وذكر العبدلي أنه سيتم البدء في التنفيذ قريباً وسيتولى العمل مقاولين مؤهلين ، لافتًا إلى أنه جار تصميم الدفعة الثانية من المواقع مع مراعاة جميع المتطلبات الشرعية والفنية والنظامية عند تصميم جميع المواقع.

من جهة أخرى أوصى نحو 30 خبيرًا من قطاعات مختلفة على ضرورة اعتماد عدد من المعايير في إنشاء المساجد في مكة المكرمة لتتَّسق مع الهوية المكية التي تتجه نحو تطوير الواجهات بحسب توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، بهدف تأصيل الهوية المكية في المساجد تفعيلًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة إعمار المساجد الخيرية لإعمار 50 مسجدًا تحمل طابع عمارة الهوية المكية الإسلامية.

ويهدف المشروع أيضا لتحديد بعضٍ من المعالم والمعايير الفنية لبناء المساجد، لتوفير هيكل معماري بمفردات عمرانية وسمة فنية تتسم بعراقة الماضي وبلمسة عصرية، دون أن تفقد هويتها ومفرداتها الأصلية، مع ضرورة التفاعل الحقيقي مع عمارة الفن الإسلامي للوصول إلى تحقيق الهدف في الشكل والوظيفة.