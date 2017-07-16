بالصور.. افتتاح الملتقى الدعوي بمهرجان صيف النماص برعاية “المواطن”

المواطن - رائد القرفي - النماص

افتتح محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء أمس السبت فعاليات الملتقى الدعوي الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص 1438 هـ تحت شعار “صيفنا ألوان” وذلك بعد صلاة المغرب بالجامع الكبير بالنماص.

هذا وقد انطلقت هذه الفعاليات بمحاضرة للشيخ د. سعد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير وجاءت تحت عنوان “عوامل إصلاح المجتمع” ، حيث تحدث فضيلته حول عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح المجتمع والنهوض به وإخراج أجيال تكون قادرة على دفع عجلة التطور والرقي بالأمم.

يذكر أن الملتقى الدعوي قد شهد حضور عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي وزوار محافظة النماص.