بالصور.. افتتاح مميز لسوق عكاظ في نسخته الحادية عشرة

المواطن - مكة المكرمة

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، مساء أمس الأربعاء، الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتستمر لعشرة أيام.

وحضر حفل الافتتاح وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد، ومدير جامعة الطائف حسام زمان، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، ومحافظ الطائف سعد الميموني، وسعادة أمين الطائف محمد آل هميل.

وقد كرم الأمير خالد الفيصل في بداية الحفل الجهات الراعية والمشاركة في السوق، كما كرم الفائزين بجوائز سوق عكاظ.

ثم عرضت كلمة مسجلة تلفزيونيًّا لسمو الأمير سلطان بن سلمان قال فيها: “نحن نعتز ونفتخر برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لسوق عكاظ في دورته الحادية عشرة، كما نعتز بوجودنا مع رائد هذا العمل الثقافي الكبير الأمير خالد الفيصل، وكذلك نسعد بوجود الوزراء من الدول الصديقة ومن المملكة العربية السعودية، والمواطنين والمحبين والمثقفين، وأيضًا جمهور عكاظ في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “الليلة مناسبة مهمة جدًّا للجميع، ولأول مرة نحتفي بسوق عكاظ وهو تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، أيضًا ينطلق السوق الليلة مع بداية تنفيذ مشروع مدينة عكاظ التي سوف يحتضن هذه النشاطات الثقافية والاقتصادية، كما كنا جميعًا برعاية الأمير خالد الفيصل نفكر ونتأمل، حتى أصبح هذا الخيال الذي بدأنا فيه منذ سنوات ممكنًا”.

وتابع: “نحن نسير ضمن رؤية أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والملك عبدالله اللذين رأيا أن سوق عكاظ هو مناسبة دولية لما تحظى به هذه البلاد من مكانة دولية مهمة، وأتمنى أن تسعدوا معنا هذه الليلة المباركة”.

ثم كرم سمو رئيس الهيئة سمو الأمير خالد الفيصل على دعم سموه وتبني إطلاق واستمرار سوق عكاظ.

وبعدها، عرض فيلم عن مسيرة عكاظ في ١٠ سنوات، كما تضمن الحفل الذي تنظمه مجموعة الـmbc، عملًا فنيًّا مسرحيًّا بعنوان (تماضر) أعده صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، إضافة إلى ثلاث لوحات شعرية غنائية، اثنتان منها للأمير بدر بن عبدالمحسن وواحدة للشاعر محمد جبر الحربي يقوم بغنائها عدد من الفنانين، كما يتضمن الحفل عروضًا من الفلكلور الشعبي.

وكان الأمير سلطان بن سلمان قد افتتح جادة عكاظ، واستعرض فعالياتها ومعارضها، ومسيرة الأهالي في الجادة، ثم افتتح (جادة الثقافة) التي تشتمل على عدد من الأنشطة والمعارض الثقافية.

وتعد هذه الدورة من السوق الدورة الأولى بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على سوق عكاظ بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف.

ويساند الهيئة في التنظيم عدد من الجهات الحكومية من خلال جهودها في تهيئة البنية التحتية والخدمات اللوجستية لموقع السوق، وتقديم الخدمات أثناء إقامة السوق، والمشاركة في فعالياته.

والشركاء الحكوميون في السوق هم: وزارة الحرس الوطني، وزارة الداخلية، القوات المسلحة السعودية، وزارة التعليم، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة البيئة والزراعة والمياه، أمانة الطائف، جامعة الطائف، النادي الأدبي بالطائف، دارة الملك عبدالعزيز، شركة المياه الوطنية، هيئة الهلال الأحمر، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالطائف، هيئة الإذاعة والتلفزيون، الغرفة التجارية بالطائف، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الشركة السعودية للكهرباء.

وتشتمل دورة هذا العام على برنامج ثقافي حافل ومنوع تقام فعالياته في أكثر من موقع في سوق عكاظ وفي مدينة الطائف، إضافة إلى جادة عكاظ التي تقام فيها معظم الفعاليات والعروض.

وتشهد الجادة هذا العام تطورًا من خلال عدد من الفعاليات التراثية والثقافية والعروض المسرحية، إضافة إلى فعاليات الحرف والصناعات اليدوية.

وتحوي جادة عكاظ على المواقع التالية: عروض مزادات العرب والمقتنيات الأثرية، معلقات عكاظ، مدرسة الفروسية، مقهى عكاظ الثقافي، خيمة الراوي، أركان الحرف اليدوية، حي عكاظ، خيمة فتيان عكاظ، ركن برنامج لا تترك أثر، المعرض الحرفي للسجون، المعرض الحرفي للمعهد المهني، معرض الحرمين الشريفين، معرض كسوة الكعبة المشرفة، ركن المطبخ السعودي، معرض الأسر المنتجة، محمية الحياة الفطرية.

وتشارك في الجادة هذا العام 5 دول عربية هي: مصر وتونس والمغرب والأردن والجزائر.

ومن جديد سوق عكاظ في هذه الدورة جادة الثقافة التي تحوي عددًا من المعارض والفعاليات والأنشطة الثقافية.

ويقام السوق في دورته هذا العام برعاية عدد من الشركات هي: البنك الأهلي (شريك استراتيجي)، فندق أنجم، شركة سما الطائف (شريك مشارك)، مصرف الراجحي، مجموعة الطيار، مطاعم البيك، الجزيرة للسيارات، صافولا (رعاة).