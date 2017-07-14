بالصور.. افتتاح مهرجان الحرجة الأول بحضور أمين عسير

المواطن - عسير

افتتح مساء أمس محافظ الحرجة، محمد بن عبدالله الشهراني، مهرجان الحرجة الأول لعام 1438هـ، تحت رعاية أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي، وبحضور رئيس بلدية الحرجة المهندس حسن بن مضواح القحطاني، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية الأخرى.

وأكد رئيس البلدية، المهندس حسن مضواح، في كلمته أن المملكة تمر بمرحلة مميزة من النهضة والتطور، رافعًا شكره للقيادة الرشيدة على ما تشهده البلاد من أمن وأمان وتنمية وعمران في كل القطاعات.

بعد ذلك توالت الفقرات، وفي نهاية الحفل قدم المحافظ، الدروع والهدايا التذكارية لأمين منطقة عسير وشكره على الحضور.