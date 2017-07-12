بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يشاهد بروفة افتتاح الدورة 11 من سوق عكاظ

المواطن - الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ مساء أمس، بزيارة سوق عكاظ للوقوف على الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الدورة 11 من السوق اليوم، برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشاهد رئيس الهيئة، يرافقه الأمير بدر بن عبدالمحسن بروفة حفل الافتتاح، كما تجول في جادة عكاظ، واطلع على استعدادات السوق المختلفة.

وأشاد الأمير سلطان بن سلمان؛ بالعمل المتميز والاحترافي والجهد النوعي المبذول من مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في السوق، وثمّن عالياً شركاء الهيئة من القطاعات الحكومية في محافظة الطائف، مؤكداً أنهم سبقوا جميع الجهات في تقديم الأعمال المتميزة والفريدة.

وأثناء تفقده المعارض ولقائه المنظمين وجّه بضرورة أن تكون جميع الأعمال منضبطة ومتماشية مع تقاليد وعادات وقيم وطننا ورجاله الأوفياء، متوقعاً أن تشهد دورة عكاظ حضوراً كثيفاً من مختلف شرائح وأطياف المجتمع.

وأصرّ رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على زيارة جميع الجهات المشاركة، وكذلك شاهد بروفات حفل الافتتاح كاملة والتقى المخرجين وفريق العمل والفنيين، وكان يردّد للجميع لا نريد مفاجآت، هذا العمل المميز يجب أن يظهر للناس، كما رأيته الليلة، من حيث الدقة والرؤية والإبداع والتفرد.

وقال الأمير سلطان بن سلمان؛ مخاطباً الحضور: إن مكانة المملكة، وثقلها في العالم يجعلانا مطالبين بتقديم أفضل وأرقى العروض، واليوم العالم ينتظر أن يرى ما سيحدث في هذا السوق من فعاليات وبرامج ورؤى هي ثمرة جهود الدولة بأكملها ممثلة في مختلف الوزارات والمؤسسات والمواطنين طوال عام كامل، وما سيشاهده العالم اليوم عبر محطات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد هو ثمرة هذا الجهد.

وتعد هذه الدورة من السوق الدورة الأولى بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على سوق عكاظ بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف.