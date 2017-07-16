بالصور.. الإحسان الطبية تنفذ مشروع الاستشاري الزائر في العارضة

المواطن- نايف عقيلي- العارضه

نفّذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان اليوم الزيارة الخامسة من مشروع ” الاستشاري الزائر “، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك بمستشفى العارضة العام بالمحافظة يوم أمس السبت، وكان في استقبالهم مدير المستشفى الأستاذ علي بن محمد عقيلي ومنسوبو المستشفى.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن المشروع جاء بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى بمحافظة العارضة، وبخاصة سكان القرى، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بتوسيع نطاق الخدمات الطبية الاستشارية، وذلك بالتعاون مع صحة جازان ممثلة بمستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، وبمساهمة من الأطباء والممارسين الصحيين المتطوعين.

وأفاد أن الفريق الاستشاري التطوعي قدّم الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنية وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والأورام والحنجرة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين وغيرها ، حيث تم علاج 342 من المراجعين وتم تأمين العلاج اللازم لـ 76مريضاً ، إلى جانب التحويل المباشر لنحو أكثر من 67 حالة أخرى إلى مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان نظراً لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية، مقدماً شكره لجميع المشاركين والداعمين لهذا المشروع الخيري.