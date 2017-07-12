بالصور.. التعاون يعلن ضم إسماعيل مغربي موسمين

المواطن ـ محمد سلام

أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع رسميًّا مع اللاعب إسماعيل مغربي لمدة موسمين، وذلك بتوصية من مدرب الفريق جوزيه جوميز، وبدعم من الرئيس الفخري للتعاون الشيخ تركي آل الشيخ والمجلس التنفيذي وإدارة النادي.

وتمت مراسم التوقيع بحضور رئيس التعاون محمد القاسم، إضافة إلى اللاعب ووكيل أعماله، وأكد رئيس التعاون أنه تم الانتهاء من العديد من الملفات فيما يخص التعاقدات المحلية والأجنبية.

وأضاف القاسم: “نسعى لأن نكون جاهزين تمامًا لخوض غمار منافسات الموسم المقبل، ونتمنى لمغربي وزملائه كل التوفيق في السكري”.