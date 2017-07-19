بالصور.. «الحبسي وبريتوس» في مناورة فنية

المواطن - الرياض

خاض فريق الهلال الأول لكرة القدم، حصته التدريبية الأولى اليوم الأربعاء بمعسكره التحضيري في النمسا، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2017-2018، على الصعيد المحلي والقاري.

وقاد التدريبات الأرجنتيني رامون دياز، حيث ركز على الجوانب اللياقية والفنية، بجانب تطبيق عدد من تدريبات المتنوعة خلال الفقرة الأولى من المران.

وفرض المدرب تدريبات فنية منوعة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، شهدت مشاركة الثنائي علي الحبسي وماتياس بريتوس.

وعلى الجانب الآخر وصل مجاهد المنيع لاعب الهلال، إلى المراحل النهائية من البرنامج التأهيلي المعد له، وشارك في الجزء الأول من المران فقط.