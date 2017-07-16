بالصور.. الحملة الوطنية تتكفل بعلاج 3 سوريين في لبنان

المواطن - الرياض

قامت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، ومن خلال مكتبها في لبنان، بتلبية نداء الاستغاثة لمجموعة من الحالات المرضية الخاصة والتي تحتاج لعمليات جراحية فورية لمنع تفاقهما وتطورها للأسوأ، حيث تم التكفل بتغطية كافة نفقات العلاج ومتابعة هذه الحالات للاطمئنان عليها والتأكد من الحالة الصحية لها.

روان فاروق السلجة ومحمد سعيد سليم السعيد هما حالتان تعانيان من وجود مياه زرقاء في عيناهما وبحاجة لتركيب عدسات، بالإضافة إلى صبحي محمد بيدو وهو الحالة الثانية والذي يعاني من فتق إربي أيسر، تمت المباشرة على الفور بالسير في الإجراءات الطبية لهم وإجراء العمليات اللازمة بأسرع وقت ممكن لتتكلل العمليات الثلاثة بالنجاح التام ولله الحمد.

وأشار مدير الحملة الوطنية السعودية في لبنان الأستاذ وليد الجلال إلى أن الحملة الوطنية قامت بالتكفل بكافة المصاريف العلاجية للحالات الثلاث بالإضافة للاطمئنان عليها من الناحية الصحية وسيتم العمل على متابعة الحالات للتأكد من نجاح العملية من تماثلها للشفاء بإذن الله بشكل تام، مبيناً أن الحملة الوطنية السعودية وضمن رسالتها الإنسانية تهتم بمثل هذه الحالات خصوصاً ذوي الحالات المادية الصعبة.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية تعتبر واحدة من أهم المنظمات الإغاثية التي تدعم الأشقاء السوريين بكافة المحاور الإغاثية منذ بداية اللازمة السورية، مضيفاً أن الحملة الوطنية السعودية تسعى لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم لينعموا بحاله صحية جيدة.

وأكد السمحان أن التوجيهات السامية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية – حفظهم الله – تشدد على إيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام والمتابعة للارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة لهم نحو الأفضل ومساندتهم في مأساتهم التي يمرون بها، داعياً الله العلي القدير أن يجزي الشعب السعودي الكريم خير الجزاء لدعمهم المتواصل لأشقائهم من الشعب السوري العزيز.