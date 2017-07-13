بالصور.. الحملة الوطنية تُطلق برنامجها الطبي للأشقاء السوريين

المواطن - واس

أطلقت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا برنامجاً طبياً جديداً بعنوان شقيقي نتكفل بعلاجك.

ويُعنى البرنامج بالتكفل بالمصروفات العلاجية للحالات المرضية المستعصية التي يقف الدخل المحدود وقلة الموارد عائقاً أمام علاجها ، وذلك حرصاً من الحملة لتقديم أفضل الخدمات الإغاثية للمتضررين والمنكوبين من الأزمات والحروب.

ويعمل البرنامج على إعداد الدراسات الميدانية للحالات التي يتم الوصول إليها من قبل العيادات التخصصية السعودية والمكاتب المتخصصة والمنتشرة في مناطق تواجد وتجمعات الأشقاء من اللاجئين السوريين لرصد الحالات المرضية والحالات الإنسانية ليتم على الفور الكشف عليها وتقديم الفحوصات والعلاج المناسب اللازم لها داخل العيادات التخصصية السعودية وتحديد وضع كل حالة ليتم اعتمادها والتكفل بتقديم العلاج المناسب لها في المستشفيات المتخصصة خارج المخيمات لإجراء العلاج المناسب وفقاً لبرنامج طبي وجداول زمنية محددة.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر عبد الرحمن السمحان، أن برنامج شقيقي نتكفل بعلاجك من البرامج الطبية التي يُتوقع لها أثر كبير في التفريج عن هموم الأشقاء السوريين؛ لما له من أهمية بالغة وحاجة شديدة لعدم قدرة المريض وأسرته على تحمل المصروفات المالية المترتبة من إجراء عمليات جراحية تصنف بالخطيرة والمتوسطة وهو ما يزيد العبء على كاهل الشقيق السوري الذي لا يوجد له مصدر دخل ثابت أو تأمين صحي.

ولفت السمحان النظر إلى أن نجاح البرنامج جاء بتوفيق من الله تعالى ثم من خلال سعي الحملة على تطوير عملها الإغاثي، معرباً عن التطلع في ذلك لتحقيق الغاية الإنسانية التي تنشدها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية – حفظهم الله- بتقديم أفضل الخدمات الإغاثية للمتضررين في شتى بقاع العالم.