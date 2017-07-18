بالصور.. الدويش يحاضر عن التربية في زمن المتغيرات وعلاقتها بالثوابت

المواطن - سعيد آل هطلاء - النماص

أقيمت بعد صلاة المغرب يوم أمس الاثنين محاضرة للشيخ الدكتور محمد عبدالله الدويش بالجامع الكبير بالنماص ضمن فعاليات صيف النماص.

جاءت المحاضرة تحت عنوان “التربية في زمن المتغيرات”، حيث تحدث فضيلته عن أهمية التربية في حياة المجتمعات وما لها من أثر كبير في حياة الأمم والشعوب، مؤكداً أن لكل زمن من الأزمنة طريقته في تربية الأبناء والبنات وذلك بما يتماشى مع المتغيرات الحياتية دون المساس بالثوابت الشرعية التي تتوافق مع كل زمان دون تغير.

هذا وقد خُتم اللقاء بسحوبات على بعض الجوائز للحضور وهي عبارة عن كروت شحن فئة 50 ريالاً حيث يتم توزيع هذه الجوائز على من يقومون بالإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تطرح على الحضور في نهاية المحاضرة.