بالصور.. الطيران الشراعي يعود لسماء العقيق

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

عاد الطيران الشراعي للتحليق في سماء محافظة العقيق ضمن مهرجان صيف 38 بعدة طائرات مخصصة للاستعراضات البهلوانية والتي ستضفي على الحاضرين المتعة والتشويق.

وينطلق برنامج المشاركين غدًا الاثنين ويستمر لستة أيام يحلق خلالها الطيارون في سماء العقيق، بطائرات تتسع لشخصين وطائرات أخرى.

ودعا مدير المركز الإعلامي سفر بن حفيان، الجمهور ومحبي الطيران الشراعي للحضور والاستمتاع بهذه الفعالية الوحيدة والفريدة من نوعها في المنطقة.

وأضاف أن العرض سيبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى صلاة العشاء مبدياً شكره لمحافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم، على اهتمامه الكبير بإنجاح فعاليات صيف العقيق وتذليله لكل العقبات، كما قدم الشكر لبلدية العقيق التي تعمل ليلاً ونهاراً على تسهيل كل المتطلبات في مواقع الفعاليات وإلى اللجان العاملة التي لا تألو جهدا في إنجاح كل فعالية الكل حسب اختصاصه.