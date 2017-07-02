بالصور.. الظلام وغياب الصيانة يحصدان الأرواح على طريق الملك سعود في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة:

اشتكى عدد كبير من سكان وأهالي جدة والمناطق القريبة من حي الرحيلي من الظلام الدامس الذي أثار الرعب وتسبب في الحوادث المرورية وسقوط العديد من الوفيات والجرحى.

وعبّر السكان عن معاناتهم المستمرة مع طريق الملك سعود والذي أصبح طريقًا للموت بسبب عدم وجود إنارة وعدم صيانته أو الاهتمام به من قبل إدارة الطرق بوزارة النقل والتي لم تتجاوب مع البلاغات الكثيرة التي تحتفظ الصحيفة بأرقامها.

وأضاف الأهالي: أن طريق الملك سعود أصبح من الطرق المنسية لأسباب لا نعلمها وأصبح السير بالطريق يتسبب في حوادث شبه يومية ووفيات بسبب عدم وجود علامات تحذيرية وإرشادية وغيرها من أدوات السلامة، داعين إلى إنارته ولو بشكل جزئي

وطالب الأهالي بإيجاد حل جذري للطريق الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة الأهالي.







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