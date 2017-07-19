بالصور.. الظهور الأول للمحترف الكونغولي مع الشباب

المواطن - الرياض

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحت قيادة المدرب الوطني سامي الجابر، الظهر الأول لمحترف الليوث الجديد الكونغولي إدريس مبومبو، بعد انضمامه لمعسكر شيخ الأندية السعودية.

وظهر اللاعب للمرة الأولى في التدريبات الجماعية مع الشباب، بعدما التحاق بالبعثة مساء الثلاثاء، خلال المعسكر المقام حالياً استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2017-2018.

وسيواجه الشباب نظيره قاسم باشا التركي مساء يوم الجمعة 21 يوليو في آخر ودياته بمعسكره الخارجي، قبل العودة للمملكة من جديد.

ويسعى الشباب لتقديم مستوى مميز الموسم الرياضي المقبل، بعدما تراجعت نتائجه خلال الموسم المنصرم، وحل في المركز السادس خلف الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والرائد.