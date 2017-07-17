بالصور.. الفريق البلوي خلال زيارته مركز الرامس: كلنا عزيمة وإصرار على اجتثاث هذه الفئة الباغية

المواطن - القطيف

قام مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، مساء أمس الأحد، بزيارة لمركز الرامس التابع لقطاع حرس الحدود بالقطيف بالمنطقة الشرقية، اطلع فيها على سير العمل بعد حادثة إطلاق النار الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود من مصدر مجهول أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف؛ مما نتج عنه استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله من الشهداء، وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي.

هذا وقد وقف الفريق البلوي على موقع الاعتداء الآثم، مؤكداً الإصرار على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص، وأن هذه الأعمال المشينة لن تزيد رجال حرس الحدود إلا عزيمة وإصراراً وقوة على اجتثاث هذه الفئة الباغية، كما شدّدَ على التقيد بالتعليمات التي تضمن أمن وسلامة منسوبي الجهاز من ضباط وأفراد أثناء قيامهم بواجباتهم ومهامهم واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتلافي وقوع أي مكروه لا قدر الله، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

يأتي ذلك بعد أن قام الفريق البلوي بأداء واجب العزاء لأسرة وذوي شهيد الواجب محمد هزازي ، في منزلهم بمحافظة الخُبر التابعة للمنطقة الشرقية، والاطمئنان على صحة المصاب الجندي أول / خالد معبّر حكمي الذي تماثل للشفاء وعاد إلى ميدان العز والشرف.